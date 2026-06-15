El PSPV denunciará al conseller de Sanidad por ocultar datos sobre la privatización de servicios

La portavoz de Sanidad del PSPV en las Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, denunciará al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por ocultar a las Corts Valencianes datos sobre las contrataciones y derivaciones a empresas privadas en los departamentos de salud durante los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 a la fecha de respuesta (5 de junio), y el porcentaje que estas externalizaciones –que incluyen la voluminosa cifra de servicios a empresas de la sanidad privada– supusieron sobre el gasto total en 16 departamentos de salud en 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 a fecha de respuesta.

La parlamentaria reclamaba asimismo el detalle por “concepto/servicios” de las externalizaciones y su importe, así como, respecto a las diferentes especialidades, el número, tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados a entidades privadas y el importe abonado.

“Sorprendentemente, hemos vuelto a recibir una respuesta en la que el conseller Marciano Gómez da cifras globales por bienios y no por años, como se le solicitó, y en el caso del peso porcentual de la privada sobre el total del gasto en los departamentos sanitarios, ha comunicado datos del quinquenio 2022-2026, sin distinguir ejercicios. Además, no hay información de detalle sobre los servicios/conceptos externalizados, ni información sobre el coste por especialidades y servicios sanitarios privatizados”, recrimina la diputada socialista.

Yaissel Sánchez recuerda que ya tuvo que presentar una demanda después de que el conseller se negara a dar información sobre el coste de las derivaciones en 2024 y en 2025 a las empresas de la sanidad privada alegando que era “complejo”. Tras presentar la demanda, Marciano Gómez remitió a las Corts una “ampliación de información” en la que, ahora sí, ya aportaba cifras económicas, si bien las presentaba “por bienios”, concretamente, del periodo 2024-2025.

“Es extravagante y es ridículo –señala la parlamentaria- porque no hay una sola información económico-presupuestaria de la Generalitat que se maneje por bienios. Ni por bienios, ni por quinquenios, ni por fases lunares. Es caprichoso y es simplemente el intento del conseller de ocultar la inyección de dinero público a la sanidad privada que hizo en 2025 ofreciendo datos globales del bienio 2024-2025, para compararlos con los del bienio 2022-2023, obviando que en 2022 se venía de una pandemia que provocó el cierre de los quirófanos durante meses. En cualquier caso, es improcedente que Marciano Gómez dé a las Corts datos sesgados, manipulados o parciales, y no los que se le solicitan y que son los habituales en la gestión de una Administración”.

“Ejerce de comercial de la privada”

La parlamentaria recuerda que tanto los indicadores de gasto, pagos, déficit o cuenta 413 son obviamente anuales, “como anual es la información del gasto de sanidad que figura en la Memoria de Gestión de la conselleria en 2024, publicada recientemente”. Además, recuerda que el conseller Gómez tiene “fuertes vinculaciones personales con destacadas empresas de sanidad privadas contratistas de la Generalitat”, motivo por el que, “lamentablemente, vemos que es más un comercial de la sanidad privada que un conseller de todos los valencianos y valencianas”.

Como muestra, Sánchez recuerda que Marciano Gómez firmó en 2025 decenas de liquidaciones anuales de las concesionarias de los departamentos de salud con una cápita (pago por habitante en esa área de salud) totalmente hinchada tras la pandemia, según advirtió la Intervención, y sin asumir el criterio del auditor público de esperar al informe del Consell Jurídic Consultiu para decidir qué camino seguir, en lo que supuso “todo un pelotazo a favor de la privada, a costa de los recursos de la sanidad pública, presentes y futuros”.

“La marca de opacidad del Consell de Pérez Llorca”

Sánchez señala la “incongruencia” del conseller, que alega que no puede disgregar el gasto de 2024 y 2025, “pero en cambio sí que distingue el gasto del bienio 2024-2025 del de ejercicios anteriores a esos años”. A su juicio, la respuesta del conseller Gómez “vuelve a demostrar la marca, el sello de identidad del Partido Popular de Pérez Llorca, que es ocultar información cuando no son capaces de responder con transparencia para conocer hacia dónde se está derivando el dinero de la sanidad pública valenciana”. “Estamos pidiendo información concreta sobre externalizaciones, pruebas diagnósticas y cuánto dinero reciben las empresas privadas con los recursos públicos, y el Partido Popular, con reiteración, niega esta información detallada”, recrimina.

“Ya no se trata de una cuestión técnica, es una decisión política de esconder la información a la ciudadanía. Y esto lo único que demuestra es la política sanitaria del Partido Popular, que lo que hace es debilitar progresivamente la sanidad pública valenciana”. “Y mientras faltan recursos para reducir las listas de espera quirúrgica, para liberar la saturación de las urgencias o incluso para adecuar las infraestructuras y evitar lo que ha sucedido en el Hospital Clínico de València, vemos cómo se derivan centenares de millones de euros a la sanidad privada sin ofrecer ningún tipo de transparencia.”

En este caso concreto, la portavoz socialista de Sanidad en las Corts se amparó en el artículo 12 del Reglamento de las Corts para requerir al conseller el “detalle del gasto total como consecuencia de la contratación y/o derivación externa (a empresas y cualquier tipo de entidad privada o ajena al sistema público) en 16 departamentos de salud, especificando en cada uno de ellos el concepto/servicio y el importe pagado en los ejercicios de 2024 y 2025, y en 2026, a la fecha de respuesta a la presente solicitud.”

También le exigió el “detalle del porcentaje que representa el gasto en la contratación y/o derivación externa (a empresas y cualquier tipo de entidad privada o ajena al sistema público) sobre el total del gasto en los departamentos de salud anteriormente mencionados, especificando, además, respecto a las diferentes especialidades, el número, tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados a entidades privadas, así como el importe abonado, en los ejercicios de 2022, 2023, 2024, 2025 y, en 2026, a la fecha de respuesta a la presente solicitud.”

“Dedica más tiempo a manipular los datos que a contestar”

En el primer caso, el conseller ha contestado, como se ha dicho, con cifras globales del bienio 2024-2025, comparándolas con el bienio 2022-2023, unos datos que no se le habían solicitado, y con los números de 2026 hasta principios de junio. No se hace referencia alguna a que se reclamaba también información sobre el “concepto/servicio” y el “importe pagado”. “Dedica más tiempo a manipular los datos y presentarlos sesgadamente que a contestar lo que le preguntábamos sin más. Es intolerable que el conseller incumpla la ley retorciendo de forma ilegítima las cifras solicitadas para ‘cocinarlas’ sectariamente, en lugar de limitarse a cumplir con el artículo 12 del Reglamento de les Corts”, advierte Sánchez.

Aún así, llaman la atención algunas de las cifras presentadas, que revelan que el Consell de Mazón y Pérez Llorca contrató servicios o derivó a empresas privadas 439 millones de euros en el bienio 2024-2025, mientras en los cinco primeros meses de 2026 el coste de las externalizaciones en 16 departamentos de salud ha ascendido a 106,8 millones de euros. En el periodo 2022-2023, los departamentos de Dénia y Manises figuran con cero euros, ya que la gestión estaba privatizada, con un pago anual a estas empresas de entre 120 y 160 millones de euros.

Las áreas con mayor externalización de contratos y servicios y negocio de la sanidad privada en 2024-2025 son el departamento València Arnau de Vilanova-Llíria (67 millones), el de València-Hospital General (63 millones) y el València Clínico-La Malva-rosa (43,5 millones). En cinco meses de 2026, el Arnau-Clínico ya ha reconocido 19,5 millones.

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En cuanto al segundo bloque de solicitud de documentación, referido a las derivaciones en los ejercicios de 2022, 2023, 2024, 2025 y, en 2026, a la fecha de respuesta a la presente solicitud, el titular de Sanidad responde con la media global de todo el periodo 2022-2026. La diputada explica que esta respuesta por quinquenios “es inaceptable e ilegal”. Según estos datos, las áreas donde el recurso a las externalizaciones más dinero público consumieron fueron los departamentos de salud València Arnau-Llíria, donde absorbieron el 8,41% del gasto total, y el departamento de València-Hospital General, con el 8,06%. Donde menos peso tuvieron las externalizaciones fue en el departamento de Alicante-Hospital General (3,47%) y los de Alicante-Sant Joan d’Alacant y de Castelló, ambos con 4,26%.