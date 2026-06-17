El Consell apuesta por el "arraigo" pero no convence a Vox, que insiste en la "prioridad nacional"

El pleno del Consell se ha reunido este martes de forma extraordinaria para aprobar el Anteproyecto de ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como ley de Acompañamiento. Esta norma, como indica su apodo, suele ir de la mano de la ley de Presupuestos y permite modificar otras leyes, aunque eso está en el aire en esta ocasión por las apreturas que impone el calendario en las Corts, donde las cuentas han llegado con casi 9 meses de retraso y han alterado los plazos habituales, complicando la sincronía entre ambas. El gobierno del PP dudó si tramitarla ya o esperar a septiembre, pero Vox, aliado necesario de los de Juanfran Pérez Llorca, exige que vea la luz ya, porque es en esa ley de Acompañamiento donde pretenden incluir sus principales exigencias, con la "prioridad nacional" al frente.

Con esa reclamación en mente, el Consell acelera para poder aprobarla antes del parón estival, tal como quiere su socio. Tras sacar el Anteproyecto de ley de Acompañamiento a audiencia pública el pasado lunes 1 de junio, y cumplidos los diez días de plazo obligatorio, el gobierno valenciano cubre otro paso al validar el anteproyecto en el pleno. A partir de aquí, deberá pasar por el filtro de los órganos consultivos: Comité Económico y Social (CES), Consell Jurídic Consultiu (CJC) y Abogacía de la Generalitat. Una vez superados, el Consell deberá aprobar el proyecto de ley definitivo en pleno y remitirlo a las Corts, donde arranca otro periplo con sus correspondientes plazos.

Según confirmó el Consell, esa luz verde no llegará hasta la semana que viene. Una vez aprobado por el seno del gobierno de Llorca, pasará al parlamento autonómico, donde de nuevo los tiempos aparecen marcados: cinco días para presentar las enmiendas a la totalidad, convocar un pleno para debatirlas, otros siete días para las enmiendas parciales, debate de estas en comisión y nuevo pleno para su aprobación definitiva (o no).

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras el pleno extraordinario. / Manuel Bruque / EFE

El Consell mete la quinta

El propio conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha señalado tras el pleno que el Consell tiene "confianza plena" en poder sacarla adelante antes de que las Corts baje el telón y sus señorías se vayan de vacaciones. De hecho, ha admitido que el gobierno valenciano está "yendo muy rápido" para poder remitir la norma al parlamento "la semana que viene", una vez pasados esos filtros de los órganos consultivos. Rovira no se ha atrevido a vaticinar, sin embargo, si será necesario ampliar el actual período de sesiones dado el poco margen con el que cuentan.

Según advirtió José María Llanos, síndic de Vox, para la formación de Santiago Abascal es "capital" que la ley de Acompañamiento se tramite cuanto antes. Básicamente porque las principales exigencias que Vox impuso a Pérez Llorca para dar su apoyo a los Presupuestos de 2026 no tienen cabida en esa ley presupuestaria sino en la de Acompañamiento, una especie de ley 'omnibus' que permite modificar otras normas. Y ahí es donde Vox quiere dejar su sello con la consabida "prioridad nacional", algo que por ahora considera que no se cumple.

Y es que ese concepto no aparece en el anteproyecto aprobado por el Consell. La vicepresidenta primera Susana Camarero, quien ha comparecido junto a Rovira para detallar los cambios que la norma incorpora en materia de vivienda, ha confirmado que el texto incorpora la "vinculación continuada con el territorio" como elemento de baremación para el acceso a promociones de colaboración público-privada, pero sin mención alguna a la nacionalidad de la persona, tal como salió a exposición pública. "Es lo que denominamos arraigo", ha resumido.

¿"Arraigo" o "prioridad nacional"?

La vicepresidenta ha intentado desvincular el paso dado de las exigencias que marca Vox y ha señalado que es una demanda de "vecinos y alcaldes", quienes "llevan tiempo solicitando la preferencia de las personas que viven en el municipio" para acceder a prestaciones públicas. Alcaldes, además, "de distinto color político", ha subrayado Camarero, negando que se trate de un concepto "ideológico".

También ha querido remarcar que el arraigo, concepto que defiende el PP en bloque ante la ofensiva de Vox en toda España por la "prioridad nacional", no intersecta con el origen ni la nacionalidad de las personas solicitantes, sino que sólo se refiere a su "vinculación al territorio". "No es una innovación ideológica, es un mecanismo de gestión que utilizan las administraciones para conceder ayudas y el acceso a la vivienda", ha defendido, negando que se trate de una cesión a Vox.

Vox quiere más

Con todo, la dirigente popular se ha mostrado confiada en que el socio del Consell acepte estos términos. Cabe recordar que Llanos avisó que si este concepto "no aparece" en la citada ley de Acompañamiento, su partido no respaldará el proyecto de presupuestos de Pérez Llorca. En cualquier caso, este texto todavía debe afrontar la fase de enmiendas, donde los de Abascal pueden presionar por este punto.

Y así parece que sucederá, ya que a consultas de este diario sobre si la redacción actual es suficiente para apoyar los presupuestos, fuentes del grupo parlamentario de Vox en las Corts señalan que "cuando esté recogida la prioridad nacional, lo haremos saber". Una forma de admitir que los términos actuales son insuficientes para los voxistas.

Rebajas fiscales para casi todos

Al margen de esas posibles concesiones a Vox, esta ley de Acompañamiento es también relevante para el PP, ya que contiene la que puede ser considerada como la medida 'estrella' del breve mandato de Pérez Llorca como president: una reforma fiscal que entrará en vigor en 2027, año electoral, y que incluye bajas de impuestos a todas las rentas, aunque centrando su impacto en los contribuyentes con ingresos más altos.

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Según ha explicado Rovira, afectará a 2,7 millones de contribuyentes, con especial incidencia en esas rentas medias que, según el conseller son "las grandes olvidadas" en materia impositiva y las que más sufrían el "infierno fiscal" que dejó el Botànic.