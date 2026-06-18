La AVL culmina el relevo de sus fundadores y el Consell le pide mantener su “esencia” de “consenso y paz lingüística”

La Acadèmia Valenciana de la Llengua cierra este miércoles una etapa y abre otra nueva, aunque ambas, la que nace y la que muere, están marcadas por un nuevo conflicto que no da tregua desde hace un año. Y este no es un conflicto lingüístico como el que atravesó la existencia de la AVL durante su concepción, infancia y adolescencia, sino uno de nuevo cuño, menos vinculado a la manera de entender la lengua, y agitado por una fuerza política, Vox, con influencia decisiva en la Generalitat Valenciana y que quiere directamente liquidar la institución.

Mientras en las Corts se debatían los presupuestos que podrían volver a aplicar a la AVL un golpe existencial por imperativo de Vox, en el Monestir de Sant Miquel dels Reis, sede de la Acadèmia, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez (PP), pasaba de largo sobre la cuestión institucional y ponía deberes a los siete académicos que hoy han tomado posesión.

“Las instituciones se consolidan con el tiempo pero también gracias a la capacidad de renovación. Necesitamos incorporar nuevas aportaciones para continuar avanzando”, ha comenzado.

Díez durante su intervención. / Francisco Calabuig / LEV

Luego ha entrado en materia para recordar a los nuevos académicos que sustituyen a siete de los fundadores de la entidad, con lo que ello supone: “Sois el relevo de la esencia de la academia, que comportaba en sí mismo el compromiso del consenso y de la paz lingüística”.

Cabe recordar que esta tanda de renovaciones es el reemplazo del último tercio (7 de los 21 académicos), un proceso por cooptación, es decir, por designación interna de los académicos. Los siete que se marchan, en cambio, formaban parte de la primera elección y fueron escogidos por los partidos en las Corts, donde buscaban una representación de las distintas sensibilidades, desde los departamentos universitarios de Filologia Catalana a perfiles de entidades contrarias a la unidad de la lengua, como la RACV y Lo Rat Penat.

"¿Qué es lo normativo?"

Superada aquella dialéctica dentro y fuera de la AVL, la batalla hoy es otra: un PP que censura una supuesta dimensión ‘elitista’ del valenciano en la Acadèmia, y con dirigentes como Vicent Mompó reivindicando el ‘valencià del poble’. “¿De quién es el valenciano? De todos los que vivimos y lo hablamos, y también queremos que sea de los que no lo hablan. Que no parezca que es más de unos que de otros”, señaló Díez. “A veces asistimos a prejuicios sobre qué es correcto, qué es normativo. No podemos despreciar nunca las formas que hemos recibido directamente” en casa, vino a decir el conseller de Xàtiva, responsable de la Política Lingüística del Consell, que reivindicó las formas genuinas del valenciano.

Díez también sublimó una expresión, el “punt dolç”, en referencia a la búsqueda de consenso en las deliberaciones de la AVL. El valenciano, dijo, “no pertenece a una ideología o sensibilidad política ni a ningún sector de la sociedad”. Y la AVL “ha de continuar siendo un espacio de encuentro, convivencia y cohesión”.

Renovación 'universitaria'

En el solemne acto de esta mañana han tomado posesión para un periodo de 15 años un grupo de académicos formado por Vicent Beltran (Universitat d’Alacant), Maria Isabel Guardiola (UA), el catedrático de Historia Medieval Enric Guinot (UV), la periodista Susanna Lliberós, Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virguli), el abogado y editor Toni Sabater y Carles Segura (UA). Se trata de un relevo de perfil universitario en su mayoría, especialmente de Filologia Catalana y Sociolingüística. La elección, por otro lado, culmina la paridad.

Los siete nuevos académicos. / Francisco Calabuig / LEV

Se despiden los siete últimos fundadores: la ya expresidenta Verònica Cantó, Ramon Ferrer (expresidente), Artur Ahuir, Àngel Calpe, Jordi Colomina, Ramon Ferrer, Josep Palomero y Alfons Vila.

Nueva junta y presidencia

Al margen del conflicto político, la primera misión del nuevo pleno será escoger junta directiva y nuevo presidente o presidenta. El próximo 26 de junio hay pleno, y se confía en que a mediados de julio la transición sea completa. Temporalmente asume la presidencia Joan Rafael Ramos, y se mantiene también de manera interina la secretaria Immaculada Cerdà y la vocal Maria Àngels Francés.

La AVL aborda un momento de continuidad con buena parte de su trabajo hecho. Con la reciente presentación del Nomenclàtor Toponìmic, sumado al monumental Diccionari Normatiu y las diferentes gramàtiques o el corpus toponímic o el Cival, el grueso de la actividad normativa de la institución está completa.

Ese legado reivindicó en su discurso de despedida la presidenta hasta esta semana Verònica Cantó. Sin entrar en polémicas (Cantó ha mantenido en el último año un discurso firme contra el Consell en defensa de la independencia de la AVL), ha subrayado la “normalidad institucional” que supone celebrar el acto, y el “impulso intelectual, científico y humano” de la institución. “Vuestra llegada es una aportación valiosa a la preservación, estudio y promoción de nuestra lengua. Enriquecerá la pluralidad de conocimientos, con perspectiva y experiencia”, ha dicho.

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Verònica Cantó e Immaculada Cerdà. / Francisco Calabuig / LEV

Cantó ha subrayado que, con una lengua débil, el autogobierno se resiente, y reivindica la “capacidad de diálogo, responsabilidad institucional y voluntad de construir consensos” en el seno de la institución. “Queremos vivir con plenitud como pueblo, queremos continuar siendo lo que somos”, ha concluido.