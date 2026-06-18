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Catalá se inclina por mantener aparcado el congreso del PPCV hasta después de elecciones

La alcaldesa de València aboga por priorizar los comicios al ámbito orgánico y defiende que "ya vendrá lo interno, cuando sea"

La alcaldesa de València, María José Catalá, junto al president Pérez Llorca y el portavoz nacinal del PP, Borja Sémper.

La alcaldesa de València, María José Catalá, junto al president Pérez Llorca y el portavoz nacinal del PP, Borja Sémper. / F. CALABUIG

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Mateo L. Belarte

València

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha mostrado partidaria este miércoles de priorizar la preparación de las elecciones municipales y autonómicas previstas para mayo de 2027 a la celebración del congreso del PPCV, pendiente desde hace un año y que la dirección nacional del partido mantiene en el congelador. Catalá, al ser preguntada por si cree conveniente la convocatoria de ese cónclave, ha señalado que "hay que ganar elecciones, no congresos" y ha pedido centrarse en los comicios.

Es la primera dirigente del PP valenciano que, de manera más o menos velada, se posiciona abiertamente en favor de seguir aplazando ese proceso orgánico. Una posición contraria a la que mantienen otros dirigentes de peso en el partido, como el president Juanfran Pérez Llorca o el líder provincial de Valencia, Vicent Mompó.

Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, Catalá, en presencia de los propios Pérez Llorca y Mompó y del portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha admitido ser "muy práctica en política" y ha insistido: "Es momento de que todas las administraciones que gestionamos pensemos en que va a haber elecciones pronto". "Ya vendrá lo interno, cuando sea. Hay que ganar elecciones, no congresos", ha subrayado.

Llorca, ¿un año más de interinidad?

La vía esbozada por Catalá, que apuesta por dejar la democracia interna para otro momento, implicaría por tanto un dedazo de la dirección nacional de Feijóo. No ha concretado en favor de quién, si bien se entiende que sería en favor del actual líder. En todo caso, conllevaría también prolongar la interinidad de Pérez Llorca durante casi un año más, una etiqueta que genera cierta incomodidad al jefe del Consell y con la que debería presentarse a los comicios, según el planteamiento de la alcaldesa.

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Lo que ha vuelto a dejar claro es que ella no será la candidata a la Generalitat en 2027. Catalá ha insistido en desmarcarse de esa posibilidad pese a los buenos ojos con los que es vista en Madrid. "Ya no sé cómo decirlo, tengo mucho trabajo en València. Tengo la convicción absoluta de que este es mi lugar, espero que por mucho tiempo", ha señalado.

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