Solo la "prioridad nacional" (y cómo concretarla) zarandea la alianza de Pérez Llorca y Vox

Y entonces llegó la "prioridad nacional" y, sobre todo, cómo plasmarla negro sobre blanco y la alianza que PP y Vox han lucido con tanto aplomo durante todo el pleno (un superpleno por su duración y los asuntos en cuestión) ha tenido un zarandeo. La exigencia estrella de los voxistas ha sido el único punto donde se ha visto alguna divergencia con el Consell de Juanfran Pérez Llorca. No hay choque público claro, pero la posición de perfil del Ejecutivo autonómico frente a las insistencias de sus socios evidencia que es la piedra que han de esquivar ante el final de curso.

Tal y como se ha visto durante toda la legislatura, la actividad en las Corts es cuestión de bloques. El pleno de este miércoles, posiblemente el último con cierto aroma a ordinario (aunque en la práctica no lo fue), empezó con los diputados de PSPV y Compromís compareciendo juntos para denunciar el "secuestro" de las Corts por parte de PP y Vox y acabó con populares y voxistas sellando su sintonía con convergencia en todas las votaciones de la jornada.

Estas no fueron cosa menor. La alianza de la derecha permitió aprobar el decreto ley sobre el taxi y las VTC (con las organizaciones gremiales en la puerta de las Corts), sacar adelante la segunda ley de Simplificación (que cambia más de 70 leyes autonómicas), tumbar las mociones sobre educación (punto caliente este último mes) de PSPV y Compromís y poner punto y final a la investigación de la dana con la validación del dictamen elaborado por ambas formaciones.

"Borrador del peaje"

Pero aún más. El tándem de PP y Vox ha salvado el presupuesto del Consell para este 2026 de las enmiendas a la totalidad de socialistas y valencianistas, que reclamaban que el Gobierno valenciano volviera a elaborarlos de cero al considerarlos una "farsa", no estar pensados para resolver los "problemas de los valencianos" y de debilitar los servicios públicos y que por eso la calle les está haciendo "una enmienda a la totalidad". Porque la del parlamento la sobrepasaron el voto conjunto de PP y Vox que, además, fija ya el tope de las cuentas en 33.305 millones.

PSPV y Compromís protestan contra el "secuestro" de las Corts. / Rober Solsona / Europa Press

Lo que no está del todo claro es si el reparto de estos fondos será exactamente el que salió de la Conselleria de Hacienda a finales de mayo. Porque faltan las enmiendas. "Esto no es más que el borrador antes del peaje, el precio que le pagan a Vox SA para seguir en el poder", advirtió el diputado socialista José Díaz. "Estos presupuestos son esto", añadió Carles Esteve, de Compromís, que mostró una correa de perro para indicar que en un extremo está Vox, "el de Madrid", y en el otro "el cuello de Llorca, que pasará por el aro tantas veces le exija Abascal".

Dentro de estas enmiendas, y más en concreto, en la futurible ley de Acompañamiento (que se tramita con retraso para bromas de la izquierda, que ya la llama "la ley de Sola ante el peligro") es donde aparece esa piedra en el camino de populares y voxistas llamada "prioridad nacional", expresión que aceptan ambos, pero sobre la que no parecen tener una posición unánime sobre cómo quedar reflejada y aplicada en la norma. Es decir, lo importante.

Dudas del "cómo"

Así, frente a la sola mención de "vinculación continuada" en el proyecto legislativo del Consell para la adjudicación de vivienda pública, es decir, centrarse en el "arraigo", los diputados de Vox se han pasado todo el pleno insistiendo en cómo plasmar esta "prioridad nacional". Primero, ante los medios en los pasillos su síndic, José María Llanos: "Estará la prioridad nacional si quieren aprobar presupuestos". Después, su adjunto, Joaquín Alés, en la tribuna: "Sin prioridad nacional no habrá presupuestos". Y así llegó hasta la sesión de control con triple pregunta al respecto.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, acaba de presentar los presupuestos en las Corts. / Rober Solsona / Europa Press

Y tres veces que preguntaron por el "cómo", tres veces en las que el Ejecutivo autonómico, bien con la intervención del propio Pérez Llorca, bien con las respuestas del portavoz Miguel Barrachina, tiró de requiebros verbales y regates en forma de críticas hacia el Gobierno central, comodín de coincidencia para los aliados parlamentarios siempre que haga falta. "Efectivamente, es preocupante el efecto llamada y el daño que esto puede hacer a nuestros servicios públicos", fue lo más cercano que dijo Barrachina al respecto evidenciando la postura de perfil del Gobierno valenciano.

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Con esa sensación de no saber qué son fuegos de artificio verbales para mostrar perfil propio, qué hay pactado exactamente o qué significa para cada quien la prioridad nacional, PP y Vox afrontan el próximo mes el siguiente paso de los presupuestos: tanto por las enmiendas a los mismos como a la ley de Acompañamiento. Ahí deberá quedar claro, negro sobre blanco, qué es lo que han acordado y qué interpretan sobre la tan manida "prioridad nacional". "Yo me siento cómodo con Vox", indicó el síndic del PP, Fernando Pastor, en una intervención ante los medios. Esa comodidad tiene ahora una prueba, posiblemente la última antes de agosto y del siempre movido curso preelectoral.