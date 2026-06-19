Oltra y Rufián buscan la primera imagen de unidad de la izquierda

Cuando la cómica y actriz Maria Juan presente este viernes a los dos protagonistas del acto, Gabriel Rufián y Mónica Oltra ya tendrán una parte de su mensaje expuesto ante sí, sentados y con algún aplauso como gesto de unión. A falta de las palabras que den rima y contenido a sus intenciones de cara al ciclo electoral que se avecina, la imagen de las primeras filas, las que suelen tener el cartel de reservado, ya será de por sí el cumplimiento de una parte del discurso: toda la izquierda alternativa valenciana congregada en un mismo espacio.

Fuentes del entorno de Oltra evitan dar pistas de la dirección que tome la intervención de la exvicepresidenta, aún menos el de Rufián, portavoz acostumbrado a los giros de guion; aunque sí que anticipan ideas relacionadas con "unir fuerzas", sin señalar si habrá concreción alguna. No obstante, la reformulación del flanco izquierdo del tablero y la candidatura que se pueda articular para la batalla en las urnas es un elefante tan grande que no hay habitación que lo recoja, quizás de ahí que el acto sea en el Parc de Capçalera, donde se espera una buena asistencia.

Y precisamente en quiénes van está una parte importante del objetivo de la cita. Sin contar con las complicaciones de la agenda o indisposiciones de última hora, el ágora del jardín en los límites de València con Mislata aglutinará a prácticamente todos los dirigentes de las principales organizaciones del espacio progresista de la Comunitat Valenciana en lo que podría ser una especie de ensayo general del frente común que la exvicepresidenta de la Generalitat ha esgrimido como objetivo para conformar su candidatura de asalto al Ayuntamiento de València en mayo de 2027, dentro de poco más de once meses.

La lista de invitados es una radiografía de esa hoja de ruta. Empezando por los más cercanos, al acto acudirán los referentes de los dos partidos que conforman Compromís junto a Iniciativa PV: Més, del que irán según fuentes de la formación Joan Baldoví, Amparo Piquer y Papi Robles, y Verds, del que asistirán su portavoces Natxo Serra y Paula Espinosa. Será una forma de visibilizar que la relación iinterna se ha encauzado después de poner fecha a la asamblea en la que Oltra quedará ungida como candidata de la coalición al Cap i Casal. También se espera la presencia del exalcalde Joan Ribó.

Irene Montero, Xavier Domènech y Gabriel Rufián, en un acto en defensa de un frente de izquierdas en Barcelona. / Levante-EMV

Fuera del perímetro de los valencianistas aparece, lógicamente, la cúpula autonómica de Esquerra Republicana del País Valenciana: Doménec Garcia y Julia Andrés, compañeros de militancia de Rufián pese a que este está en un momento convulso con la dirección de ERC. A ellos se suman las delegaciones de Esquerra Unida PV (con sus líderes autonómica y municipal, Rosa Pérez Garijo y Bernabé Aldeguer) y Podem, de quien se espera la presencia de su coordinadora valenciana, María Teresa Pérez y Pau Vivas, secretario de Círculos y Participación del partido a nivel estatal.

Posibles confluencias

Estos dos partidos conformaron en la última convocatoria autonómica y municipal de 2023 una candidatura conjunta (Unides Podem) que, sin embargo, se quedó sin obtener representación en las Corts y en la Casa Gran. Fueron 88.000 y 9.000 votos respectivamente, el 3,5 y el 2,3 % de las papeletas, porcentajes que vista la complicación del espacio progresista serán más que necesarios de ahí que sean los más citados en torno a una futurible confluencia, un elemento todavía en discusión interna dentro de Compromís y al que miran el resto de formaciones.

De momento, las invitaciones tienen buena acogida. "Tanto Rufián, como Oltra, igual que Irene Montero conectan bien con la gente y que hay que escuchar", admiten fuentes de Podem antes del acto del que esperan al que acuden con la expectativa de comenzar a "unir esfuerzos y trabajar conjuntamente". "Esperamos que se pueda avanzar y empezar a concretar una propuesta para los valencianos que ilusione antes de que cunda la frustración", añaden fuentes de los morados que ponen de ejemplo la huelga educativa, uno de los símbolos de la lucha compartida que reivindicaron este jueves en su Consejo Ciudadano Autonómico.

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Asimismo, fuentes de la delegación autonómica de Sumar PV también confirman asistencia al acto. Los magenta, todavía con un despliegue territorial bajo, han reiterado en las últimas semanas sus llamamientos a la unidad del espacio progresista valenciano en un momento complejo a nivel interno debido a las turbulencias de la dirección estatal. Pero la alianza a la que apela Oltra va más allá de las siglas, de ahí que entre los invitados estén sindicatos como CCOO PV e Intersindical, con los que se quiere mostrar una capacidad para sobrepasar los límites partidistas. Ahora falta ver si lo que dicen, acaba convenciendo.