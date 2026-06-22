El exdirector general de Emergencias niega haber filtrado el audio manipulado de Aemet sobre la dana: "Jamás, en mi vida, nada de nada"

Tras la comparecencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los DIputados, ha sido el turno del que fuera director general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Alberto Martín Moratilla. Uno de los dos altos cargos de la cúpula de Emergencias que según la declaración del subdirector, Jorge Suárez, habría participado en la filtración y manipulación de una llamada entre el 112 y Aemet el día de la dana para cuestionar el papel de la agencia estatal. Sin embargo, Martín Moratilla ha negado la mayor ante las preguntas de la diputada de Compromís Àgueda Micó: "Jamás", "en mi vida", "nada de nada", ha repetido de manera insistente.

Según dijo Suárez en el juzgado de Instrucción 6 de Llíria, Martín Moratilla solicitó la transcripción completa de la llamada entre la operadora de Aemet y la del 112 pero no fue él quien se llevó el archivo de audio sino otro superior, el subsecretario de Justicia, Ricardo García García, por orden de Presidencia de la Generalitat. El PSPV ha pedido la imputación de ambos ex altos cargos en la instrucción por revelación de secretos. En ese sentido, en la comisión de investigación, el entonces director general ha remarcado: "Jamás, en mi vida, he tenido acceso a esa grabación, ni tengo claves para acceder". Y ha explicado que "la primera vez" que oyó el audio fue "a través de redes sociales y de prensa". Todo ello tras agradecer a la diputada de Compromís que le hiciera la pregunta -"me la esperaba", ha dicho-. Esta le ha recordado que no podía mentir y Martín Moratilla ha reiterado su negativa: "Nada, de nada, de nada, de nada". "No tengo absolutamente nada que ver con esas grabaciones", ha recalcado.

En la llamada, la predictora de Aemet informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia, pero el audio que se filtró estaba recortado y solo se le escuchaba asegurar que no iba a "marear con más avisos" y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior". También se ocultaba cómo, más tarde, la meteoróloga advertía "a las 3 de la tarde empieza lo peor como hasta allá las 6 de la tarde", y que al final la técnica de Emergencias concluía: "Ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias, con todos los caudales, pero bueno, poco a poco".

En cuanto a la gestión de la dana, Martín Moratilla ha asegurado que no tenía "competencias delegada" sobre la emergencia: "No era mi misión dirigir la emergencia". "Eran otros los que las tenían", ha remarcado. "Yo no podía mandar ni sobre los bomberos ni sobre la Agencia Valenciana de Respuesta a las Emergencias (Avsre) ni sobre la Unidad Militar de Emergencias (UME). Yo no tengo acceso a nada de eso", ha justificado, aunque ha admitido que "nadie de los que estábamos en el Cecopi puede estar satisfecho". "Allí fallaron muchas cosas que no estaban en marcha y que se están poniendo en marcha", ha apuntado el ex alto cargo, quien ha dicho que "con los datos que tenía" cumplió con las funciones que tenía. Ha admitido que durante la mañana no consideró que fuera "extraordinaria" la situación sino que era una "situación de riesgo como tantas otras ha habido en la Comunitat Valenciana" y que no fue consciente de "la envergadura de la emergencia" hasta "bien pasada la noche".

Martín Moratilla aseguró ante la jueza que instruye la investigación de la dana que él fue el que instó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, a que pidiera la Unidad Militar de Emergencisa (UME) a mediodía "para curarse en salud". El ex director general ha justificado aquellas palabras como "una expresión" de prevención para "mejor pasarse de más que pasarse de menos". "Pensé que la íbamos a necesitar porque quizá iba a llegar un momento en el que no serían suficientes nuestros medios", ha justificado, aunque ha dicho que "ni muchísimo menos" sabían lo que iba a ocurrir por la tarde. "Lo dije pensando que a lo mejor a la media hora se iba a desactivar la UME o durante la tarde", ha dicho, para insistir en que solicitó la unidad militar por esta "deformación profesional": "Prefiero que me sobren medios a que me falten".

Para entonces, Pradas había ido a Carlet tras preguntarle por algún sitio que se estuviera viendo afectado por el temporal. "Yo no recomendé nada, a mí me preguntaron por un lugar, ella quería ver la situación sobre el terreno", ha explicado cuando se le ha preguntado si la consellera fue a "hacerse la foto con los bomberos". También ha explicado que fue a partir de su recomendación que Pradas convocó el Cecopi, ya para las 17 horas y que la reunión de emergencias no era "un caos" como se ha dicho hasta la fecha. Asimismo, como bombero, ha suscrito el rechazo a la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) que creó el gobierno de Ximo Puig por la "duplicidad de medios".

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