Pérez Llorca sigue la estela de Génova y reclama las urnas: "Es el principio del fin del 'sanchismo'. No queda otra que convocar elecciones"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que la condena del Supremo al exministro socialista José Luis Ábalos y a Koldo García a 24 y 19 años de prisión respectivamente por delitos relacionados con la corrupción supone, "ahora sí", el "principio del fin del 'sanchismo' en España y en la Comunitat Valenciana". El jefe del Consell, en línea con el argumentario desplegado por todo el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, tras conocerse el fallo, ha instado a Pedro Sánchez a que adelante las elecciones generales para "acabar con la pesadilla".

Pérez Llorca, en unas declaraciones remitidas por la Generalitat, ha tratado de unir a Ábalos con la actual líder del PSPV, Diana Morant. El exministro fue número dos de la lista del PSOE al Congreso por Valencia, que encabezó Morant, y eso ha valido al jefe del Consell para recalcar esa cercanía, situando a Ábalos como "mano derecha" de la secretaria general del PSPV y también de Sánchez.

Con todo, y también en la misma línea que Feijóo, ha insistido en la necesidad de convocar elecciones pero sin mencionar la moción de censura que el presidente nacional sigue sin presentar. "Hoy asistimos, ahora sí, al principio del fin del sanchismo en España y en la C. Valenciana. A Pedro Sánchez no le queda otra que convocar elecciones y acabar con esta pesadilla", ha reclamado.

El president ha indicado que la sentencia "representa el modus operandi del PSOE en España y en la C. Valenciana" y "habla por sí sola", ha dicho recordando los 24 años de prisión impuestos a Ábalos. "Cuando se dio la moción de censura contra Rajoy el ponente fue Ábalos y estuvo fundamentada en la corrupción. El PSOE quería venir a cambiar las cosas y se ha demostrado que quería aprovecharse de las instituciones y sacar provecho propio", ha afeado.

El popular ha resaltado otro aspecto que le "preocupa mucho": las críticas del PSOE a la judicatura. "El PSOE no ha cambiado de actitud. A cada imputación, los socialistas salen a cuestionar a los jueces o a la justicia", ha señalado centrando el tiro de nuevo en Morant. Ha acusado a la ministra y líder del PSPV de "poner en cuestión a los jueces". Y al PSOE de "no pedir perdón, no asumir su responsabilidad y seguir defendiendo lo indefendible".

Compromís: "Asqueroso que se beneficiaran de la pandemia"

Más allá del PP, fue un día de más silencio que declaraciones. En Compromís, la diputada en el Congreso Àgueda Micó señaló que esperará a escuchar este miércoles la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso para hablar de los distintos casos de corrupción que afectan al Gobierno y el PSOE para medir su apoyo al Gobierno pero, de entrada, ya le urge a tomar medidas legislativas para evitar esta lacra.

De esta forma se han expresado, en los pasillos del Congreso, tanto la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, como el diputado del mismo partido integrado en el Grupo Plurinacional de Sumar, Alberto Ibáñez, a raíz de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el 'caso mascarillas'.

Micó ha señalado que espera que este miércoles Sánchez aclare al Congreso "hasta qué punto" tanto el PSOE como el Gobierno tenían constancia o no de lo que estaba pasando porque ha deslizado que no vale ya con decir que "no sabía nada" porque el condenado era "su secretario de Organización", su mano derecha.

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En la misma línea, su compañero de partido adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha tachado de "asqueroso" que mientras que los españoles se morían por una pandemia "hubiera quien se beneficiaba de su cargo para poder tener un tren de vida altísimo" y, por ello, ha defendido que "aquí hacen faltan muchas explicaciones políticas, más allá de lo judicial".