El PSPV ve desproporcionada la condena a Ábalos y la compara con delitos de sangre: "22 años a Maje y 18 años a los padres de Asunta"

El PSPV considera que los 24 años de prisión impuestos por el Supremo al exministro valenciano José Luis Ábalos son "desproporcionados" si se comparan con otras penas aplicadas a los autores de delitos de sangre, que han sido condenados a menos tiempo de cárcel. El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha puesto ejemplos: "22 años a Maje (condenada por el asesinato de su marido) o 18 años a los padres de Asunta (declarados culpables también por el asesinato de su hija)".

Muñoz ha cumplido el protocolo primero y ha dicho "respetar las decisiones judiciales". También que Ábalos "pague" por sus actos. Pero ha querido apuntar algunas "consideraciones" sobre el caso del exministro y otras causas judiciales que vienen afectando al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

En primer lugar se ha referido a la "proporcionalidad" de la justicia, contraponiendo los "24 años a Ábalos" frente a los "22 años a Maje" o los "18 años a los padres de Asunta". "Creo que la proporcionalidad también habla de la justicia", ha apostillado.

Muñoz también ha lamentado la "sensación de impunidad" que se traslada con el perdón del Supremo a Víctor de Aldama, el comisionista que no entrará en prisión ni tendrá que devolver lo cobrado de la trama de forma fraudulenta. "A Aldama le sale a devolver. Corrompe y no devuelve las comisiones ni entra en prisión", ha lamentado socialista sobre el "nuevo faro moral de la derecha".

El síndic del PSPV también ha deslizado sospechas con los tiempos del proceso, en este caso muy rápido. Lo ha comparado con las "décadas" que tardó la sentencia a Rodrigo Rato o la "todavía pendiente" de Cristóbal Montoro, ambos exministros con el PP.

Con todo esto encima de la mesa, Muñoz ha defendido que tiene la "sensación" de que "no hay control sobre las maniobras" de la justicia y que "se está cumpliendo aquello de 'el que pueda hacer que haga'" de José María Aznar.

"Da la sensación de que apoyar a este gobierno tiene como consecuencia que te investiguen", ha añadido, en referencia a una investigación abierta al PNV, aliado parlamentario de Sánchez en buena parte de la legislatura y sobre todo, dique a una eventual moción de censura.

"Los progresistas estamos en alerta", ha añadido Muñoz, insistiendo en su "respeto" por las decisiones judiciales pero que ha añadido: "No podemos ser ingenuos ante la situación de la justicia española. No es edificante y hay muchas críticas que hacer".

El argumentario de Muñoz ha servido al PP para mantener su ofensiva contra el PSPV y en especial contra su líder, Diana Morant, a quien han vuelto a acusar de convertir el partido en "la federación más sanchista" de España y le han tratado de atar al exministro. "Esta federación la fundó Ábalos y su número uno, Diana Morant, ha desarrollado esa delegación sanchista, que es casi la única que se atreve a defender en público a Zapatero", ha destacado Nando Pastor, síndic popular, que no ha querido valorar los años de prisión impuestos a Ábalos.

Pastor ha indicado que la ministra y el PSPV "lo tienen complicado" en esa empresa de defender al presidente del Gobierno frente a las informaciones que siguen brotando de los juzgados y ha apuntado también a Compromís, a quien sigue atacando por no retirar su respaldo al Ejecutivo central en Madrid.

Isaura Navarro, por parte de la coalición, ha condenado la corrupción "venga de donde venga" y ha mostrado "preocupación" sobre "qué pasa con los empresarios corruptores que van detrás de los políticos a corromper", en alusión a Aldama, "y cuál es la reacción de la justicia". Así, ha cuestionado que este "ni devuelva el dinero ni entre en prisión", ha calificado esta situación de "anomalía jurídica" y se ha preguntado "qué mensaje se está enviando a los corruptores".

En cualquier caso, ha enfriado posibles represalias de Compromís en el Congreso y preguntada por una posible cuestión de confianza o un adelanto electoral, ha citado a Gabriel Rufián, remarcando que no tiene "ninguna gana" de que Santiago Abascal, presidente de Vox, "sea vicepresidente".

Noticias relacionadas

Y desde Vox, José Mª Llanos ha afirmado que la izquierda está hoy "muy nerviosa" por la semana "muy preocupante" que lleva tras la condena a Ábalos y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. "Entendemos que estén tan preocupados, pero preocupados estamos los españoles ante esta trama ya sentenciada por organización crimina, cohecho, malversación y tráfico de influencias y ante la mafia que rodea al PSOE y al presidente del Gobierno", ha apostillado.