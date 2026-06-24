Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suciedad PostiguetEspectáculo fuegos aplazadoVertidos fecalesEspaña MundialHorarios CremàDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

Vaivén

El exministro García Margallo asegura que el Gobierno de Mussolini fue "mejor" que el de Sánchez

El popular cuestiona en televisión la legitimidad del actual Ejecutivo ante las críticos del resto de contertulios, incluido el hijo de Ábalos

Imagen del programa &quot;Todo es mentira&quot;.

Imagen del programa "Todo es mentira". / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

INFORMACIÓN

Redacción Levante-EMV

València

La era de la hipérbole no toca techo. En una de las tertulias televisivas que abonan el ruidoso debate político, el exministro de Exteriores con vínculos valencianos, José Manuel García-Margallo, ha subido un peldaño más.

"Un gobierno que es legitimo en origen puede caer en la ilegitimidad de ejercicio, no te quepa la menor duda. Mussolini fue elegido por el Parlamento italiano", ha dicho Margallo en el programa de Cuatro "Todo es mentira". El diputado de Más Madrid Emilio Delgado le ha interpelado: "¿Qué delirio te lleva a comparar este Gobierno con el de Mussolini?". Y remata el exministro: "Me parece mejor el de Mussolini". Cabe recordar, para los no puestos en Historia, que Mussolini fue el impulsor del fascismo y se alió con Hitler en la Segunda Guerra Mundial.

Noticias relacionadas

Hasta el hijo del exministro socialista hoy en prisión José Luis Ábalos, al que se presume más enfadado con Sánchez que Margallo, ha cuestionado esas palabras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional detiene a una mujer por estafar 11.500 euros a una inquilina con un falso alquiler en La Cala de La Vila
  2. Mapa con los horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
  3. Paga extra de verano para pensionistas: cuándo se ingresa y cuánto se cobra según la Seguridad Social
  4. Jubilación con 30 años cotizados: a qué edad puedes retirarte y cuánto cobrarás al mes
  5. La proliferación de racós y discotecas dificulta el tránsito seguro por las calles de Alicante en Hogueras
  6. Horario y recorrido del Desfile Folclórico Internacional de las Hogueras de Alicante
  7. La Generalitat incluye la incineración de basura en todos los vertederos de la provincia en la revisión del Plan Integral de Residuos
  8. Detenido por provocar el pánico en el Racó Jove Carrer Sant Vicent con un espray de pimienta

El exministro García Margallo asegura que el Gobierno de Mussolini fue "mejor" que el de Sánchez

El exministro García Margallo asegura que el Gobierno de Mussolini fue "mejor" que el de Sánchez

La bajada de ratios de Infantil que ofrece el Ministerio dejaría las aulas de 0-1 años con cuatro alumnos

La bajada de ratios de Infantil que ofrece el Ministerio dejaría las aulas de 0-1 años con cuatro alumnos

Dos muertos por la ola de calor en Alicante en las últimas 48 horas

Dos muertos por la ola de calor en Alicante en las últimas 48 horas

La política valenciana se cuela en el Congreso: de la dimisión de Mazón como diputado a la "X de Ximo Puig"

La política valenciana se cuela en el Congreso: de la dimisión de Mazón como diputado a la "X de Ximo Puig"

Productos sanitarios "frontera" en Alicante: el nuevo desafío regulatorio para hospitales y Sanidad

Productos sanitarios "frontera" en Alicante: el nuevo desafío regulatorio para hospitales y Sanidad

Sanidad pone un 24 % más de vacunas a viajeros internacionales

Sanidad pone un 24 % más de vacunas a viajeros internacionales

Detenido un menor de edad en Valencia acusado de violación a una mujer en la noche de San Juan

Detenido un menor de edad en Valencia acusado de violación a una mujer en la noche de San Juan

El Hospital Sant Joan da voz a los cuidadores de pacientes con ELA

El Hospital Sant Joan da voz a los cuidadores de pacientes con ELA
Tracking Pixel Contents