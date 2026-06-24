Altas temperaturas
Tres muertes por calor en los últimos dos días en la Comunidad Valenciana
Según el sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, en los últimos veinticinco días se han registrado nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas en el territorio valenciano
Redacción Levante-EMV
La Comunidad Valenciana ha registrado en los últimos veinticinco días -desde el 30 de mayo- nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas, tres de ellas este lunes y martes, días en los que las máximas han llegado a rozar o superar los 40 grados debido a una ola de calor.
Según las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, seis de las muertes se registraron entre el 30 de mayo y el 4 de junio, una cada día, otras dos se produjeron este martes 23 de junio y la novena, el lunes día 22.
Por provincias, del total de fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, cinco se han producido en la de Valencia, dos en la de Alicante y otros dos en la provincia de Castellón. Por sexo, seis de los fallecimientos se han producido en hombres y tres en mujeres, según el MoMo, que indica que todos tenían más de 65 años de edad.
Máximas de 40º C
La Comunidad Valenciana ha vivido el lunes y martes un episodio de altas temperaturas que se ha mantenido hasta este miércoles, y durante el cual las máximas han llegado a rozar e incluso superar los 40 grados, en concreto en el municipio castellonense de Zorita.
Ante esta situación, la Conselleria de Sanidad recomienda una serie de consejos básicos para prevenir las consecuencias derivadas de las altas temperaturas, como beber abundante agua, comer ensaladas, frutas y verduras, evitar hacer ejercicio en las horas más calurosas, proteger a las personas mayores o vulnerables y utilizar cremas protectoras, entre otras.
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