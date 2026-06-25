Ábalos denuncia desde la cárcel un juicio "político", una condena "predeterminada" y el "premio" a Aldama

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha roto su silencio y, por primera vez, ha valorado la sentencia del Supremo conocida esta semana y que le impone 24 años de cárcel por varios delitos relacionados con la corrupción. Desde la prisión de Soto del Real, el valenciano ha denunciado haber sido víctima de un juicio "político" que ha derivado en una sentencia "ejemplarizante" pero que, según él, se "aleja de la justicia" y estaba "predeterminada" de antemano. Igualmente, expresa su disconformidad con el "premio" al corruptor Víctor de Aldama, quien fue perdonado por el alto tribunal y ni entrará en prisión ni deberá devolver el dinero percibido de las comisiones, 3,7 millones de euros.

En un extenso audio remitido a la Cadena Ser, el también exsecretario de Organización del PSOE defiende que en el proceso judicial se ha "castigado a lo político" y "premiado al delator", en alusión a Aldama, de quien señala que "ha confesado en interés propio para alcanzar la impunidad en esta y el resto de causas, señalando solo a los políticos y protegiendo entre otros al personal de la Guardia Civil que daba soporte a su organización". "Todo tiene implicaciones políticas muy claras", denuncia.

Para Ábalos, el "pacto" de Aldama con la Fiscalía Anticorrupción que ha librado al comisionista carece de "propósito de enmienda" y lamenta que el Supremo haya basado la condena en su versión, sin tener en cuenta otros testigos e informes que entiende exculpatorios. Por todo ello, asegura que la "intuía" el sentido de la sentencia, si bien la considera "predeterminada".

Ábalos asegura también haber recibido "decepcionado" la sentencia del alto tribunal, que le consideró culpable de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación junto a su exasesor Koldo García, condenado a 19 años de cárcel. "Tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba lógicamente esas penas tan abultadas, que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas", indica.

Además, a través de su cuenta en la red social 'X', controlada por su entorno, el exdirigente socialista ha afirmado que se ha vulnerado la presunción de inocencia para "premiar" al conseguidor Víctor de Aldama, un "delator sin corroboraciones".

"Pediré la nulidad de la misma por la que me han condenado a 24 años de privación de libertad, por incurrir en la vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción y acabar en una condena que estaba predeterminada", ha indicado.

Para Ábalos, "es una contrariedad" que el Tribunal Supremo no haya protegido el principio fundamental de la presunción de inocencia por el principio de premiar a un coimputado delator sin corroboraciones. El exministro sostiene que es un "cambio de doctrina jurisprudencial" que "es un retroceso de derechos grave en la historia de la democracia".