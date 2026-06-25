Abierto el plazo para matricularse del C1 y C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Este jueves queda abierto el plazo para solictar el turno de matrícula, es decir, la cita previa telemática, para examinarse de los niveles C1 y C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), en el marco de la convocatoria de pruebas del año 2026.

En concreto, el plazo estará abierto del 25 de junio al 6 de julio de 2026. Más concretamente, para el nivel C1 el plazo será desde las 9:00 horas del 25 de junio hasta las 20:00 horas del día 6 de julio de 2026 o hasta que se agoten los turnos. En cuanto al nivel C2, el plazo estará abierto desde las 10:00 horas del día 25 de junio hasta las 20:00 horas del día 6 de julio de 2026 o hasta que se agoten los turnos.

¿Qué es la solicitud de turno?

La solicitud previa de turno es obligatoria. Es un requisito indispensable para poder formalizar la matrícula y efectuar el pago de la tasa, todos ellos pasos previos a poder examinarse. Este procedimiento se realiza exclusivamente de forma telemática a través del portal habilitado por la Generalitat.

El periodo para solicitar la cita previa para los niveles C1 y C2 finalizará a las 20:00 horas del 6 de julio de 2026.

¿Y luego qué? Una vez obtenido el turno, las personas aspirantes deberán completar la matrícula y el pago de la tasa dentro de la fecha y la franja horaria que se les asigne. Si no lo hacen en ese momento, perderán el turno y la posibilidad de formalizar la inscripción en las pruebas.

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No hace falta certificado electrónico

El sistema de cita previa permite organizar el proceso de matriculación de manera ordenada. La solicitud de turno no requiere certificado electrónico y puede tramitarse fácilmente con los datos personales básicos de la persona interesada.