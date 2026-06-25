Educación
Abierto el plazo para matricularse del C1 y C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
La cita previa telemática es imprescindible para formalizar la matrícula y el pago de la tasa
Este jueves queda abierto el plazo para solictar el turno de matrícula, es decir, la cita previa telemática, para examinarse de los niveles C1 y C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), en el marco de la convocatoria de pruebas del año 2026.
En concreto, el plazo estará abierto del 25 de junio al 6 de julio de 2026. Más concretamente, para el nivel C1 el plazo será desde las 9:00 horas del 25 de junio hasta las 20:00 horas del día 6 de julio de 2026 o hasta que se agoten los turnos. En cuanto al nivel C2, el plazo estará abierto desde las 10:00 horas del día 25 de junio hasta las 20:00 horas del día 6 de julio de 2026 o hasta que se agoten los turnos.
¿Qué es la solicitud de turno?
La solicitud previa de turno es obligatoria. Es un requisito indispensable para poder formalizar la matrícula y efectuar el pago de la tasa, todos ellos pasos previos a poder examinarse. Este procedimiento se realiza exclusivamente de forma telemática a través del portal habilitado por la Generalitat.
El periodo para solicitar la cita previa para los niveles C1 y C2 finalizará a las 20:00 horas del 6 de julio de 2026.
¿Y luego qué? Una vez obtenido el turno, las personas aspirantes deberán completar la matrícula y el pago de la tasa dentro de la fecha y la franja horaria que se les asigne. Si no lo hacen en ese momento, perderán el turno y la posibilidad de formalizar la inscripción en las pruebas.
No hace falta certificado electrónico
El sistema de cita previa permite organizar el proceso de matriculación de manera ordenada. La solicitud de turno no requiere certificado electrónico y puede tramitarse fácilmente con los datos personales básicos de la persona interesada.
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Fuente: Levante - EMV
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