Compromís denuncia que el porcentaje de familias que obtienen el centro educativo que quieren cae al menos 5 puntos

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha denunciado este viernes que el porcentaje de familias que eligen el centro educativo de sus hijos ha caído al menos 5 puntos, según un comunicado. Fullana ha mantenido una reunión con el vicealcalde de Alcoy, Álex Cerradelo, y representantes de las 19 familias que se han quedado sin plaza en el CEIP El Romeral. La nota señala como causa que "el departamento de la consellera Carmen Ortí [del PP] ha decidido eliminar una unidad educativa de 3 años".

Fullana ha señalado "tres factores fundamentales" que provocan el "retroceso": el decreto de admisión por distrito único, cómo planifica el arreglo escolar el PP y "la incapacidad para dar respuesta a centenares de familias que desean que la lengua base de enseñanza de sus hijos sea el valenciano". Fullana ha asegurado, sobre El Romeral, que "existía una demanda suficiente" y que "la infraestructura estaba preparada para mantener la unidad educativa".

El portavoz ha señalado que "en el último periodo de admisión y matriculación que gestionó Compromís en el gobierno del Botànic garantizó que el 97,8% de las familias consiguiera plaza en alguna de sus dos primeras opciones de centro". Y que "prácticamente el 100% obtenía plaza en alguna de sus cuatro primeras opciones".

Fullana asegura que "ahora el PP evita facilitar los datos de las dos primeras opciones, que son las importantes, y únicamente informa de que el 95,4% del alumnado de Infantil de 3 años ha obtenido plaza en una de sus cuatro primeras preferencias". Por lo que concluye que "la garantía de obtener plaza donde quieres ha caído por lo menos 5 puntos y ni siquiera ampliando el número de opciones que contabilizan consiguen igualar los resultados anteriores".

La coalición valencianista registrará una PNL --Proposición No de Ley-- en Las Cortes Valencianas para exigir la recuperación de esta unidad educativa y "obligar" a la conselleria a dar explicaciones.

La coalición valencianista alerta en el comunicado que "esta pérdida de libertad de elección se ve agravada por los recortes que está aplicando la conselleria de Educación en la red pública de enseñanza".

Sobre la ley de libertad educativa, aprobada durante el ejecutivo de Carlos Mazón, Fullana ha señalado que "es una contradicción absoluta, porque no respetan la voluntad de centenares de familias”. "En muchos casos hay familias que escolarizan por primera vez a sus hijos de 3 años y no se les ha dado la oportunidad de elegir lengua porque eran unidades de 2 años. Lo que les está pasando es que optan por valenciano, la clase está llena y los derivan al aula en castellano".