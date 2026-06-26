Educación, los sindicatos y las patronales acuerdan implantar la jubilación parcial a la totalidad del profesorado de la concertada

La Generalitat Valenciana financiará la cotización a la Seguridad Social de los docentes de la concertada que accedan a la jubilación parcial y permitirá así renovar las plantillas. La Conselleria de Educación y las organizaciones sindicales en la Comunidad Valenciana han alcanzado este viernes el preacuerdo que da respuesta a una reivindicación histórica del sector y establece un marco estable para favorecer el relevo generacional y reforzar la estabilidad de las plantillas docentes.

El preacuerdo establece que todo el profesorado que cumpla los requisitos podrá acceder a una reducción del 75 % de la jornada, debiendo formalizarse simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, con carácter preferente para docentes inscritos en la bolsa de recolocación de centros concertados, gestionada por la Conselleria de Educación.

Huelga educativa

El preacuerdo está precedido por una serie de protestas del sector que secundó una huelga los días 3, 10 y 17 de junio y que contó con el apoyo de todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación: FSIE, USO, UGT, STEPV y CCOO. Las demandas han ocurrido de manera simultánea a la histórica huelga educativa de la educación pública de la Comunidad Valenciana.

El preacuerdo, alcanzado en la Comisión de Seguimiento para la Reforma Educativa en Centros Concertados (CSRECC), establece que la Generalitat financiará el contrato de relevo asociado cuando se aplique la reducción máxima de la jornada, de acuerdo con lo establecido legalmente. Esta financiación incluye una dotación de 6,25 horas adicionales para llegar a la jornada completa del personal docente relevista.

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La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha señalado que este preacuerdo "demuestra que el diálogo y la negociación son la mejor vía para alcanzar soluciones que beneficien tanto al profesorado como a los centros educativos”. Ortí ha subrayado que la jubilación parcial "permite reconocer la trayectoria profesional de los docentes que afrontan la última etapa de su carrera y, al mismo tiempo, facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sistema educativo”. “Con este acuerdo damos un paso importante para favorecer el relevo generacional, ofrecer mayor estabilidad a las plantillas y reforzar la calidad educativa de los centros concertados de la Comunidad Valenciana”, ha añadido. El preacuerdo entrará en vigor una vez cuente con el correspondiente informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y se formalice su firma definitiva por las partes.

Unidades escolares

El Consell ha autorizado el número máximo de unidades escolares concertadas para el curso 2026-2027. La autorización se refiere a Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. En el procedimento se han tramitado 92 expedientes con los parámetros derivados de la planificación educativa de los centros privados concertados de toda la Comunidad Valenciana, atendiendo a la especial situación de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, las singularidades de cada centro y los criterios generales de racionalización del gasto, teniendo en cuenta el número de alumnado, el de plazas sostenidas con fondos públicos y el crecimiento o decrecimiento vegetativo.