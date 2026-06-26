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La JQCV abre el plazo matrícula para las pruebas de C1 y C2 de valenciano

El plazo de matrícula finaliza el próximo 6 de julio y el coste es de 23,39 euros

Varias personas se examinan de una prueba de la JQCV

Varias personas se examinan de una prueba de la JQCV / GVA

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Andrés Herrero Gutiérrez

La Generalitat Valenciana ha abierto este jueves el plazo de matrícula para las pruebas de los niveles C1 y C2 de la JQCV --Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià--, los dos niveles más altos de dominio lingüístico según el MECR --Marco Europeo Común de Referencia--. El plazo de esta prueba, que solo puede realizarse en la Comunidad Valenciana, estará abierto hasta el 6 de julio. La JQCV solo abre convocatoria ordinaria una vez al año. Las dos pruebas se dividirán en dos jornadas cada una. La cita previa telemática es imprescindible para formalizar la matrícula y el pago de la tasa.

Los exámenes: 3, 17 y 24 de octubre

La prueba de C1 será:

  • El 3 de octubre de 2026 a las 9:00 horas se evaluarán las áreas de comprensión escrita, estructuras lingüísticas y expresión e interacción escritas.
  • El 17 de octubre de 2026 se evaluará el área de expresión e interacción orales.

La prueba de C2 será:

  • El 3 de octubre de 2026 a las 9:00 horas se evaluarán las áreas de comprensión escrita, estructuras lingüísticas y expresión e interacción escritas.
  • El 24 de octubre de 2026 se evaluará el área de expresión e interacción orales.

Los aspirantes podrán consultar la hora exacta de la prueba oral en la página web de la JQCV. La matrícula de cada examen tiene un coste de 23,39 euros.

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Las pruebas se realizarán en los municipios de Alicante, Alcoy, Alzira, Benidorm, Buñol, Burriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elche, Gandía, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs y Xàtiva.

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