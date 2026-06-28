Mueren cuatro familiares de residentes en la Comunidad Valenciana en los terremotos de Venezuela

Las peores noticias llegaron ayer a la numerosa comunidad venezolana de Castellón, con la confirmación de que cuatro familiares de personas residentes en la provincia fallecieron en el devastador doble terremoto que ha asolado el país caribeño.

Según confirmaron a Mediterráneo fuentes de una de las dos organizaciones de ese país en Castellón, la Asociación de Venezolanos Activos de Castellón (Avacs), estas personas se encontraban desaparecidas desde que se produjeron los terremotos. Finalmente, aparecieron sin vida bajo los escombros. En Avacs, desolados, continúan pidiendo apoyo a sus conocidos en las zonas afectadas para seguir buscando a sus seres queridos.

Siete personas aparecidas con vida

El jueves se informó de ocho desaparecidos de familiares de venezolanos en Castellón en total, una cifra que ayer por la mañana aumentó a 13. De todos ellos, siete fueron localizados con vida en las últimas horas, para alegría de sus familias en la provincia.

Sin embargo, otras dos personas continúan desaparecidas, igual que tantos miles de venezolanos de los cuales no hay noticias.

Asimismo, el alcance de la tragedia se va tornando más grande a nivel material conforme se puede acceder a las zonas destrozadas, muchas de ellas reducidas a escombros. Una venezolana residente en Castellón, Ayari Castillo, descubrió ayer cómo el edificio donde todavía tenía su piso en el país caribeño quedó muy dañado.

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Dentro de ese mismo edificio se han hallado cadáveres de personas que quedaron atrapadas durante el terremoto.