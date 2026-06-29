Mompó acelera las alianzas con Alicante y Castellón con el PPCV a la espera de que Feijóo defina su nuevo orden

La visita de Alberto Núñez Feijóo del pasado sábado a Sueca no aclaró nada sobre el futuro del PPCV, controlado desde finales de 2025 desde Madrid a través de una gestora, pero sí ha dejado un partido más revuelto ante la indefinición mostrada por el jefe de los populares respecto a Juanfran Pérez Llorca, líder interino a quien el gallego mantuvo esa pesada etiqueta.

La ausencia de gestos de Feijóo hacia el president, que en la federación valenciana se entiende premeditada ante las expectativas generadas, ha llenado de dudas a gran parte de las bases, que no entienden de dónde vienen las reticencias de Génova a, cuanto menos, reforzar a quien parece la opción más lógica para las elecciones de 2027. Y también ha dado legitimidad a aquellos que entienden que, a falta de proclamaciones o al menos de señales de la cúpula sobre el futuro nuevo orden del PP valenciano, la carrera por el liderazgo sigue abierta.

Mompó y Pérez Llorca, en las últimas Fogueres. / Levante-EMV

Mompó se deja ver en Alicante

Nadie muestra sus cartas todavía, pero los movimientos se han acelerado desde el regreso de Feijóo a la C. Valenciana tras meses de cordón sanitario por la dana y la crisis asociada por la gestión de la emergencia de Carlos Mazón y su entonces Consell. El ejemplo más claro es Vicent Mompó, que aprovechando la semana festiva en Alicante por las Fogueres ha multiplicado su presencia en las comarcas del sur, fundamentales en la correlación de fuerzas dentro del PPCV y donde parece buscar complicidades.

Su alianza es más sólida todavía con el norte, donde ha labrado una gran sintonía con Marta Barrachina, otra líder provincial que, como el de Gavarda el pasado sábado en Sueca, recibirá un espaldarazo de la dirección nacional en unos días, cuando ejerza de anfitriona en otro acto de partido de carácter nacional. En concreto, Castelló acogerá un encuentro de presidentes de diputación del PP, durante dos días. Mompó tiene previsto pasar allí dos días. Y aunque no está confirmado dada la volátil actualidad nacional, se contempla que Alberto Núñez Feijóo pueda pasarse por el encuentro.

Marta Barrachina y Vicent Mompó, en un partido de fútbol del Villarreal. / Levante-EMV

El líder provincial de Valencia no acostumbra a prodigarse demasiado fuera de sus fronteras, por lo que nadie en el partido entiende el despliegue como casual, especialmente en este contexto de incertidumbre orgánica donde no hay gesto inocuo.Tampoco las compañías elegidas por el líder provincial.

Mompó ha exhibido complicidades con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien precisamente fue confirmado pocos días antes por el número dos de Feijóo, Miguel Tellado, para repetir en 2027. Esa ratificación de Génova a Barcala, que no guarda la mejor relación con Pérez Llorca, ha sido interpretada en algunos sectores de la formación como una “bofetada” de Génova al líder del PPCV, que barajaba otras opciones para ese puesto.

Pérez Llorca y sus acompañantes disfrutan del España-Arabia Saudí / Levante-EMV

Mompó y Barcala se vieron el pasado domingo, apenas 24 horas después del acto de Sueca en el que Feijóo ignoró a Pérez Llorca. Se juntaron para ver el partido de la selección española en el mundial de fútbol y dejaron constancia en redes sociales. A ese mismo tiempo, en la misma ciudad, el líder del PPCV hacía planes alternativos junto a su núcleo duro en el Consell y el presidente provincial de Alicante, Toni Pérez.

Colaboración inédita Valencia-Alicante

Mompó también está labrando las relaciones con este último a través de actos conjuntos de ambas diputaciones, más unidas que nunca. Hace unos meses, Toni Pérez visitó València para asistir a la inauguración de una exposición conjunta en l'Etno, de la Diputación de Valencia. En unos meses Mompó le devolverá la visita a su homólogo alicantino.

Mompó y Toni Pérez, en la exposición de l'Etno. / JM LOPEZ / LEV

A nadie se le escapa que el silencio de Feijóo sobre Llorca y los elogios a otros de sus subordinados han agitado las placas tectónicas del PPCV. Frente a la frialdad con el president, el gallego elogió el “excelente trabajo” de los alcaldes y los presidentes de las diputaciones. Antes, Tellado también había ratificado a Barcala pese a las sombras por el escándalo de las VPP adjudicadas a miembros del ayuntamiento; y había exaltado a María José Catalá, a quien no confirmó como candidata a la alcaldía pero dejó claro la total confianza de Génova en su figura, más allá de su destino.

De hecho, en esa semana de gestos, el portavoz Borja Sémper y el número dos de Feijóo acudieron a sendos actos protagonizados por la alcaldesa de València: una conferencia y una multitudinaria cena de partido.

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Borja Sémper y María José Catalá, en un desayuno informativo. / Francisco Calabuig / LEV

Hay quien ve metáforas medievales en el actual momento del PPCV, esos tiempos en los que “el rey –en este caso Pérez Llorca-- tenía solo el cargo, pero carecía de Ejército o posesiones”, que otros les debían prestar. Y enfrente, unos “señores feudales” que “tienen tropa”, comenta un veterano de mil batallas en el PPCV, desde el campsismo-zaplanismo. A la espera de que Llorca sea nombrado rey y validado por unas elecciones, los gestos, movilizaciones y alianzas marcan el día a día del partido.