Oltra y su partido llevan a Madrid su apelación a "desbordar las siglas" mientras Baldoví habla de "desbordar las urnas"

Madrid, en el ámbito político, no es solo una ciudad; cuando hay cargos público hablando, Madrid trasciende las referencias a las cuestiones sobre sus delimitaciones municipales y se erige en un ecosistema propio ligado al poder político. Y hasta ahí, hasta el kilómetro 0, con su simbolismo, han llevado este lunes Mónica Oltra, Alberto Ibáñez y su partido, Iniciativa del Poble Valencià, la pata ecosocialista de Compromís, su planteamiento de unidad de las izquierdas y de "desbordar las siglas" de cara a las próximas elecciones.

Oficialmente, porque así constaba en la organización, el protagonista del acto era Ibáñez, diputado de Compromís integrado en el Grupo Plurinacional Sumar, pero que Oltra, "compañera y amiga" del propio parlamentario, ejerciera de telonera ha supuesto el redebut de la exvicepresidenta en "Madrid DF". Es su regreso a la capital de España tras anunciar su candidatura a la alcaldía de València y en este, con el altavoz que supone, ha clamado por luchar contra la "ofensiva del tardocapitalismo" con una "gran alianza fraterna" que pasa por ese "desborde de las siglas".

La apelación de la exvicepresidenta de la Generalitat estaba centrada en su candidatura al Cap i Casal que se debe formalizar este próximo sábado en la asamblea convocada por Compromís. Sin embargo, la apelación de Oltra no ha sido la única que ha habido al respecto. Es más, ese mensaje ha estado reiterado y reforzado no solo por Ibáñez en la tribuna, ampliando esa reclamación a las papeletas a la Generalitat y al Estado sino también por el líder de Iniciativa, Carles Esteve, en la mesa principal quien ha acabado también tomando la palabra.

Nadie diría que el Real Casino de Madrid se convertiría en un espacio de unión de las izquierdas, pero así ha sido este lunes. Su salón de actos se ha erigido en el lugar desde el que Iniciativa ha ampliado su llamamiento a esa candidatura amplia que vaya más allá de Compromís y que incluya, entre otros, a Esquerra Unida, Podem, Sumar o ERPV. De hecho, algunos de los dirigentes apelados estaban ahí, escuchando y aplaudiendo el mensaje, como el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, o la líder de Podem, María Teresa Pérez.

La dirigente de Compromís, Mónica Oltra, interviene en el Fórum Europa. / Sergio Pérez/EFE

Con esos mimbres, Ibáñez, respondiendo directamente a preguntas planteadas por el público, ha indicado que si era posible que las izquierdas se reunieran allí, en un "sitio tan poco habitual para nosotros", esas mismas formaciones deben "sentarse a trabajar candidaturas conjuntas para los ayuntamientos, la Generalitat y el Estado". "Es una obligación histórica", ha explicado mostrando su deseo de que en la Comunitat Valenciana "haya una papeleta emancipadora".

"No sobra nadie"

La referencia del diputado de Compromís que decidió quedarse en el Grupo Plurinacional Sumar frente a su otra compañera, Àgueda Micó, que se marchó al Grupo Mixto hace un año, ha entrado en detalles y ha reclamado que esa "candidatura que construyamos" debe estar negociar "en los territorios" y debe hacerse "desde la empatía, la libertad y la generosidad". Eso sí, se ha alejado de cualquier propuesta de nombres para la candidatura a la Presidencia del Gobierno y ha apelado solo a constituir "un equipo fuerte y plural".

"Queda menos de un año y es momento de unirnos", ha señalado al final de su intervención al tiempo que se ha dirigido directamente a los líderes orgánicos de Iniciativa o Podem, presentes en el acto, y les ha reclamado que las negociaciones "vayan bien" que sean "generosos, conscientes de la realidad" y que en el territorio valenciano "la candidatura que construyamos liderada por Compromís sea generosa con EU, Podem, ERPV, Sumar y los sindicatos o los movimientos sociales". "No sobra nadie", ha indicado.

Las 'resistencias'

Ante tal apelación directa, le han acabado pasando el micrófono a Esteve, en el mesa presidencial, que ha recogido el guante y ha admitido que el trabajo que se está haciendo en este momento "es más interno" porque hay "partes" de Compromís "que se resisten a la obviedad desbordar las siglas", en una referencia velada a Més, la pata nacionalista que se muestra más reacio. Pese a ello, ha indicado: "Soy optimista, no tardaremos mucho tener candidatura amplia que desbordará los partidos". La presión en este caso llega desde Madrid.

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Y a 365 kilómetros se ha notado apenas unos minutos después. La petición ha llegado a las preguntas al síndic de la formación en las Corts, Joan Baldoví, referente de Més, que ha preferido hablar de "desbordar las urnas" en vez de las siglas, se ha referido a la necesidad de una "gran coalición ciudadana", sin citar a los partidos, y ha insistido en que Compromís ha de ser el "pal de paller" (algo así como el mástil). Asimismo, ha apelado a la "paciencia", ha admitido contactos y ha rechazado sentirse aludido en las resistencias a esa confluencia reivindicando la "elasticidad" de los valencianistas para "interpretar" las necesidades.