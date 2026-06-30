PSPV
El juez aboca a juicio al 'número dos' de Diana Morant por atacar el derecho al honor al PP
Los populares se querellaron contra Vicent Mascarell por atribuirles la autoría intelectual de un ataque a la sede del PSPV
El juez del Tribunal de Instancia número 1 de Valencia ha dejado al secretario de Organización del PSPV a las puertas del juicio oral por afectar el derecho al honor del PP. Cabe recordar que el pasado 6 de julio, Vicent Mascarell señaló al PP como autor intelectual del ataque que sufrió la sede socialista la noche anterior. Horas después un grupo radical reinvindicó la acción vandálica, en la que se pintó de negro la fachada de la calle Hospital de Valencia.
En un auto firmado el pasado 18 de junio, el juez da por probado que Mascarell dijo expresiones despectivas, tras el visionado del vídeo de las manifestaciones y la declaración que prestó, tras la querella por el derecho al honor que interpuso el PP.
"Existe constancia del presunto delito porque el vídeo de las declaraciones del querellado es claro, nítico, contundente, inequívoco y no deja lugar a dudas al acusar y atribuir directamente al Partido Popular" los hechos. "Existen serios indicios del presunto delito", concluye el juez, que da traslado al PP para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica de diligencias complementarias.
Para el juez, estos hechos ofrecen una "colisión entre la libertad de expresión" y las calumnias. "Si bien la libertad de expresión contribuye de forma esencial a la formación de una opinión pública libre en el estado de derecho español, uno de los pilares de una sociedad libre y democrática, ahora bien, es gratuito e injusto cruzar el límite de la sana crítica a los hechos actuales", apunta el auto.
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Fuente: Levante - EMV
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