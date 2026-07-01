El PSOE endurece sus primarias con una 'cláusula' contra candidatos 'espontáneos'

Bastantes problemas tiene el PSOE como para las primarias se conviertan en una batalla campal. Eso ha debido pensar en la madrileña calle Ferraz, donde han diseñado un reglamento del PSOE para regular las elecciones internas que escogerán a sus candidatos y que endurece un poco más la participación en los procesos. Tanto en las autonómicas como en las municipales.

Una de las novedades de las bases de convocatoria de primarias para las elecciones autonómicas y municipales de 2027 podría llamarse cláusula ‘antioutsider’, porque persigue evitar la aparición de aspirantes tan minoritarios que distorsionen los procesos sin contar con apenas apoyos. Un espontáneo siempre anima una fiesta, pero también puede distorsionar el proceso de exaltación de los carteles electorales.

En concreto, el reglamento aprobado el pasado sábado en el comité federal eleva del 6 % al 12 % el número mínimo de avales para participar en las primarias para ser candidato a la Generalitat. Eso significa que Diana Morant (y un eventual e improbable aspirante alternativo) deberá presentar unas 2.160 firmas de militantes, sobre un censo de unos 18.000.

Es una cifra importante, que obliga a tener cierta estructura y aparato para poder retar a un candidato oficialista. De alguna manera, y superada la 'fase 15M' que permeó a todos los partidos (hasta el PP celebró primarias entre todos sus militantes para escoger al líder nacional en 2018), el PSOE busca ahora evitarse el desgaste de batallas innecesarias.

Hasta ahora, ese umbral mínimo era del 6 %, lo que garantizaba que con unos mil avales se podía optar al cartel socialista a la Generalitat. De hecho, animaba una ya tradicional cultura de democracia interna dentro del PSPV. Tanto que, por ejemplo, un Ximo Puig president de la Generalitat tuvo que batallar para revalidar la Secretaría General del partido en 2017 contra un candidato sanchista.

En el caso de las municipales, el listón se eleva todavía más: pasa del 12 % al 15 %. Por aterrizarlo en una ciudad en concreto donde se prevé batalla como Quart de Poblet, una candidatura crítica necesitaría 126 avales.

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Sin embargo, en el ámbito el nuevo reglamento también endurece las posibilidades de quien quiera plantear batalla con una segunda medida. Así, tal como se desprende del documento, en las instituciones en las que el PSOE ejerza la Presidencia o Alcaldía y esta persona opte a la reelección, “no procederá la celebración de primarias”. Es una norma general que se mantiene. Eso sí, en el caso de que algún candidato quiera retar a su alcalde o alcaldesa “deberá estar autorizado por la Comisión Federal de Listas y avalado por más del 50% de la militancia del ámbito correspondiente”. El visto bueno de Ferraz es una nueva condición.