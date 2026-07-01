El PSPV da hasta el viernes para presentar candidaturas a la Generalitat

Quien quiera ser candidato o candidata del PSPV-PSOE a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en mayo de 2027 (o cuando sean finalmente en caso de adelanto electoral) deberá darse prisa. Y quien se lo esté pensando, más todavía. En concreto, 72 horas. Es el tiempo que tendrán quienes quieran aspirar a ser cabeza de cartel por parte de los socialistas tal y como se ha decidido este martes en la ejecutiva de la federación valenciana.

La dirección autonómica del partido ha aprobado este martes el calendario del proceso de primarias mediante el que la militancia elegirá a la persona que encabezará la candidatura socialista a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027. La Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) ha dado luz verde al calendario, que establece los próximos jueves 2 y viernes 3 de julio como plazo para la presentación y registro de candidaturas.

Es decir, quienes quieran optar a esta responsabilidad tendrán 72 horas, hasta el próximo viernes, para presentar su precandidatura. Solamente en el supuesto de que concurra más de una persona, el proceso continuará con la recogida de avales entre los días 4 y 11 de julio. Posteriormente, se abrirá un periodo de campaña de información a la militancia durante los siete días siguientes. En caso de que se recojan los avales, la primera vuelta de las primarias se celebraría el 19 de julio y si ninguna logra el 50 % de los votos, habría una segunda vuelta una semana después el 26 de julio.

La aprobación del calendario por parte de la federación valenciana llega después del aval del Comité Federal del PSOE que ya fijó las bases para este calendario. Con ello, los socialistas valencianos se convierten en el territorio que primero determinará a su cabeza de cartel de cara a los comicios autonómicos previstos para mayo de 2027.

Para este puesto la favorita es la actual secretaria general, Diana Morant, que ya ha anunciado (lo hizo el sábado en su intervención en el Comité Federal en Ferraz) su intención de presentarse como aspirante. No parece que vaya a tener rivales internos por lo que el proceso que se abriría este mismo jueves se podría cerrar apenas 24 horas después y ser proclamada ya el mismo fin de semana. De hecho, este miércoles, Morant hará su puesta de largo como precandidata en Gandia.

"Vamos a ser los primeros"

"Vamos a ser el primer partido de la Comunitat Valenciana en tener claro el liderazgo y la candidatura a la presidencia de la Generalitat", ha destacado el secretario de Organización, Vicent Mascarell. De hecho, Mascarell ha contrapuesto "el ruido y la falta de acuerdo entre el PP y la extrema derecha" con esta posibilidad de tener ya un proyecto definido bajo una candidata que, salvo sorpresa mayúscula será la también ministra de Ciencia.

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En este sentido, Mascarell ha reivindicado que "bajo el liderazgo de Morant vamos a ser capaces de presentar un proyecto unido, un proyecto de liderazgo y un proyecto de apertura". El secretario de Organización del partido ha pedido que los socialistas necesitan que todos los progresistas de la Comunitat les "acompañen en esta etapa de cambio para recuperar lo verdaderamente importante".