Alto el fuego también entre los directores de centros y Educación: casi todos retiran sus dimisiones

La huelga educativa que durante un mes mantuvo en vilo el final del curso más convulso de las últimas décadas está, a día de hoy, suspendida, que no desconvocada, y la negociación continúa. Fue a mitad de junio cuando se firmó un alto el fuego provisional, muy marcado por el fin efectivo del curso escolar, aunque sin nada más que acuerdos parciales. Y ese alto el fuego o cese -temporal- de las hostilidades se ha extendido también a las direcciones de los centros.

La cifra nunca estuvo del todo clara pero el hecho es que ahora, a excepción de nueve directores o directoras “que no pueden más”, los directores de colegios e institutos que presentaron su dimisión en el marco de la huelga educativa la han retirado.

En total, la Plataforma d’Equips Directius Crítics hablaba de 300 dimisiones de todo tipo de miembros de equipos directivos. En concreto, dimitieron 75 directores o directoras. Pero, como en cada uno de los centros en los que dimitió su director, cae la directiva al completo, y como mínimo, cada equipo incluye tres personas -director, vicedirector y secretario- el resultado era la dimisión de facto de 225 personas.

Pero eso era, decían, el mínimo: hay centros donde la directiva es más grande, de modo que la plataforma cifraba en más de 250 los cargos que renunciaron por esta vía. A ellos se sumaban otros 50 miembros de los equipos , por ejemplo vicedirectores o jefes de estudios, que renunciaron a sus cargos sin que lo hubieran hecho sus directores.

Nueve siguen adelante

La Conselleria de Educación siempre sostuvo que inicialmente fueron menos. La cifra de los que finalmente se han mantenido en sus trece, esos nueve directores y directoras, la proporciona ahora el departamento de Carmen Ortí. Aseguran desde la Plataforma d’Equips Directius Crítics que esos nueve han ratificado esas dimisiones porque “no podían más”.

Ya con la huelga suspendida, la consellera de Educación, Carmen Ortí, anunció que la inspectora general, el secretario autonómico de Educación y ella misma tenían convocada una reunión con los directores territoriales que a su vez habían mantenido, dijo, "centenares" de reuniones con directores.

Los directores presentan un escrito después de la dimisión de 60 equipos directivos. / José Manuel López

Esas reuniones se produjeron pero no fueron suficiente para los dimisionarios, que pidieron que esa interlocución fuera directa con Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy. Registraron una solicitud formal dirigida a ambos, a la Inspección Educativa y a las Direcciones Territoriales con el fin de llamarles a “mantener una reunión institucional que permita exponer de primera mano los motivos que han conducido a esta situación”. Pero ese encuentro nunca llegó.

“Pedimos que nos atendieran y se han negado”, critica Jaume Olmos, director del CRA de Benavites-Quart de les Valls. Asegura que los inspectores se han puesto en contacto con algunos de ellos y les han animado a replantearse las dimisiones. “Nos han dicho que solo serviría para rotar los cargos dentro de los equipos directivos”, dice. Se refiere a que, cuando el director de un centro dimite, se abre un proceso por el cual la Inspección debe elegir un sustituto.

Primero pregunta al claustro si alguien quiere y reúne las condiciones para dirigir el centro y, si no es así, el propio inspector escoge a la persona que considera idónea, que suele ser una persona que haya ejercido un cargo directivo y, sobre todo, que haya hecho el curso de dirección.

Puerta abierta a dimisiones en septiembre

Las personas con esos perfiles ya suelen estar en los equipos directivos como vicedirectores o jefes de estudios, de modo que lo que suele ocurrir en esos casos es que solo se mueven cargos dentro del equipo.

Marta Rojo

Dice Olmos, eso sí, que la decisión podrían replanteársela en septiembre si no avanza la negociación. Para volver a presentar sus dimisiones, tendrían que presentar de nuevo un trámite general único para comunicar esas renuncias a las direcciones territoriales.

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“No podemos alargar esta agonía, hace falta un cambio de interlocutor ya y plantear un cambio de funcionamiento de las mesas ya”, concluye.