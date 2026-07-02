Alicante casi iguala a Valencia en solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes

Alicante se sitúa prácticamente al nivel de Valencia en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno. Según los datos disponibles para la Comunitat Valenciana, la provincia alicantina ha registrado 73.245 solicitudes, frente a las 74.951 contabilizadas en Valencia.

La diferencia entre ambas es mínima: solo 1.706 expedientes separan a Alicante de la provincia con mayor volumen de peticiones en la autonomía. En conjunto, la Comunitat Valenciana suma 167.286 solicitudes, una cifra que la coloca entre los territorios con más peso dentro del procedimiento a nivel nacional.

Alicante concentra casi el 44% de las peticiones valencianas

El reparto provincial muestra una distribución muy equilibrada entre Valencia y Alicante. Valencia representa alrededor del 44,8% del total autonómico, mientras que Alicante concentra aproximadamente el 43,8%. Castellón queda bastante por detrás, con 19.090 solicitudes, en torno al 11,4%.

El dato confirma el peso de Alicante dentro de este proceso, con una cifra muy próxima a la de Valencia y muy por encima de Castellón. Además, en el conjunto de la Comunitat Valenciana se han asignado 36.443 citas relacionadas con este procedimiento.

Empresarios y trabajadores inmigrantes en Alicante opinan sobre el proceso de regularización / Rafa Arjones

Más de 1,17 millones de solicitudes en toda España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que en toda España se han registrado 1.174.978 solicitudes dentro del proceso de regularización extraordinaria, cuyo plazo de participación finalizó el pasado 30 de junio.

De ese total, más de 608.000 expedientes ya se encuentran en tramitación, lo que supone casi el 52% de las solicitudes presentadas. La admisión a trámite implica, según ha recordado el ministerio, un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

La Comunitat Valenciana, tercera autonomía con más solicitudes

Por comunidades autónomas, los mayores volúmenes se han registrado en Cataluña, con más de 257.000 solicitudes; Madrid, con 202.000; la Comunitat Valenciana, con más de 167.000; y Andalucía, con 161.000.

En cuanto al origen de los solicitantes, el Gobierno indica que el 67% procede de América Central y América del Sur. Por países, Colombia concentra el 26% del total, seguida de Marruecos con el 13,4%, Venezuela con el 11,7% y Perú con el 8,8%.

Un proceso con fuerte impacto en la provincia

La lectura provincial deja una conclusión clara: Alicante no aparece como un territorio secundario dentro del procedimiento, sino como uno de los grandes focos de demanda en la Comunitat Valenciana. Sus 73.245 solicitudes la sitúan casi empatada con Valencia y reflejan el peso de la población migrante que ya reside en la provincia y busca regularizar su situación administrativa.