Maria-Mercè Marçal y Rodoreda: el examen de Valenciano en las PAU de julio pasa por encima de la exclusión de autores catalanes

Ya a mitad del curso pasado, fue una decisión polémica. La intención de la Conselleria de Educación, aseguraban desde el departamento de Carmen Ortí, era “priorizar” a los autores valencianos en el currículum de Valenciano de Bachillerato en detrimento de los catalanes y baleares. Hasta ahora, la competencia literaria hablaba de “autoras y autores en lengua catalana", reconociendo un ámbito lingüístico compartido. Sin embargo, el nuevo texto que entrará en vigor el próximo curso sustituye esta visión global por una "lectura de obras relevantes de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores valencianos".

Y aun así, en el examen de Valenciano de las PAU extraordinarias de julio han aparecido dos autoras catalanas. En concreto, una de ellas es Maria-Mercè Marçal, de Lleida, con un texto llamado ‘Isabel de Villena i el seu feminisme literari’. Una autora catalana escribiendo sobre una autora valenciana en la Revista de Catalunya. La otra es Mercè Rodoreda y su ‘La plaça del diamant’.

Fragmento del texto de Maria-Mercè Marçal sobre Isabel de Villena / Redacción Levante

En concreto, el de Marçal es un texto sobre la obra ‘Vita Christi’ y cómo es un texto “de mujer, conscientemente, deliberadamente de mujer, si queréis femenina pero todavía más feminista”. Habla de una corriente “ginecofílica, profeminista o puede ser protofeminista” y de Christine de Pizan. “Bien pocos son los casos que conocemos de mujeres escritoras medievales”, concluye el texto, que data de 1990. Sobre este texto se pide describir el tema, las partes, resumir su contenido e identificar la tipología textual entre otras cosas.

Una segunda parte de las preguntas sobre el texto pide responder sobre la pronunciación de algunas palabras extraídas del texto, las vocales abiertas y cerradas o el tiempo, modo, persona y nombre de algunas formas verbales.

‘La plaça del diamant’ y repite Fuster

No es la única autora catalana que aparece en este examen de la Selectividad extraordinaria. En el bloque de expresión y reflexión crítica, se pide que se sitúe una obra en el contexto y algunas características del autor o su producción. En concreto, se puede escoger entre ‘La plaça del diamant’, obra de Mercè Rodoreda, y el ‘Diccionari per a ociosos’ del autor de Sueca Joan Fuster.

El autor de ‘Nosaltres els valencians’ es el único que repite respecto al examen de valenciano de la primera convocatoria, la ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad del mes de junio. Además, lo hace en el mismo bloque de preguntas. "Comenta cuáles son las características generales de la obra Diccionari per a ociosos' de Joan Fuster”, indicaba la pregunta de la primera ola de las PAU, en el bloque de expresión y reflexión crítica.

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El teatro de Alberola

Asimismo, se pide la redacción de un texto sobre el texto teatral ‘Mandíbula afilada’, de Carles Alberola. En el fragmento, dos personajes, Laura y Joan, hablan sobre un tercero, Guzmán, a quien le va a parecer “un golpe muy duro” que ellos dos estén juntos. El texto acaba con una frase especialmente adecuada para una reflexión sobre la lengua, aunque no se le pide al alumno en esta pregunta. “¿Crees que -Guzmán-lo entenderá?”, pregunta Joan. Responde Laura: “se lo diré en castellano”.