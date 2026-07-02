Vicent Mompó subraya la interinidad de Pérez Llorca: "Oficialmente no hay candidato"

El presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, ha echado este miércoles leña al fuego de la interinidad de Juanfran Pérez Llorca al situar al actual president de la Generalitat y líder del PPCV como una “opción” para encabezar la candidatura popular en las próximas elecciones autonómicas, subrayando al mismo tiempo que por ahora, “oficialmente no hay candidato” y que la decisión corresponde a la dirección nacional del partido. Mompó se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el futuro cartel electoral del PPCV y sobre el hecho de que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, todavía no haya avalado públicamente una eventual candidatura de Pérez Llorca a la Generalitat Valenciana.

“De momento, Feijóo no se ha pronunciado todavía; oficialmente no hay candidato”, ha señalado el dirigente provincial, quien ha recordado que, según los estatutos del Partido Popular, la competencia para designar al aspirante autonómico recae en el presidente nacional, al tratarse de una decisión de ámbito estatal.

Feijóo no se ha pronunciado

Sobre sus propias opciones de futuro y si se ve como posible candidato a la Generalitat. El dirigente popular no ha querido alimentar hipótesis y ha insistido en que actualmente está centrado en la Diputación de Valencia, donde gobierna junto a Ens Uneix. “Estoy en la Diputación de Valencia, con mucho gusto, formando un gobierno en el que hemos demostrado que se puede trabajar desde la diferencia por nuestros pueblos”, ha señalado. Sobre si le gustaría aspirar en el futuro a presidir la Generalitat, Mompó ha evitado proyectarse más allá de su actual responsabilidad institucional. “En política es muy complicado hablar de futuro", ha apostillado.

Mompó fue uno de los protagonistas del cónclave de Benidorm donde, tras el funeral de las víctimas de la dana y con la dimisión de Carlos Mazón en ciernes, se orquestó una operación para desactivar el posible nombramiento de la alcaldesa de València, MªJosé Catalá, favorita de Génova, como relevo al frente de la Generalitat. En la reunión estaban el propio Mazón, Juanfran Pérez Llorca, Mompó y los otros dos presidentes provinciales del PP: la castellonense Marta Barrachina y Toni Pérez, también alcalde de Benidorm. La estrategia era que Pérez Llorca sustituyese hasta la convocatoria de elecciones a Mazón y Mompó fuese la apuesta de futuro a la Generalitat. Un órdago que generó el enfado de la dirección nacional, que finalmente (y ante la negativa de Catalá a dejar la plaza fuerte que es València y asumir la presidencia de la Generalitat) nombró a Pérez Llorca.

El presidente provincial, además, ha matizado las declaraciones de este martes de la alcaldesa, que daba por seguro que antes del 18 de julio (fecha en que la dirección nacional del PP nombrará a los alcaldables de las capitales de provincia en un acto en Santiago de Compostela) se despejaría la incógnita de los candidatos autonómicos. Mompó, por contra, asegura el partido no centrará el foco en las candidaturas autonómicas hasta después del acto del 18 de julio.

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Preguntado por si Pérez Llorca cuenta con el respaldo de Feijóo para liderar la candidatura del PPCV, Mompó ha evitado dar por cerrada la decisión, pero ha defendido el papel político del actual jefe del Consell. Según ha dicho, es “de justicia” reconocer el paso que ha dado al renunciar a la Alcaldía de Finestrat y trasladarse a Valencia para asumir la Presidencia de la Generalitat.“Está trabajando, está incorporando una estabilidad que hace falta en nuestra comunidad y, por tanto, es una opción, obviamente, para ser el candidato de futuro a presidir la Generalitat Valenciana”, ha afirmado.