La filóloga alcoyana Maria Àngels Francés se postula como única candidata a presidir la AVL

La filóloga alcoyana Maria Àngels Francés Díez es la única académica que se ha presentado para presidir la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que ha cerrado el proceso de presentación de candidaturas a la nueva Junta de Gobierno. Francés cuenta con el aval de todos los académicos para que su candidatura sea proclamada para la elección por parte del Pleno pero se tendrá que votar, aunque lo previsible es que se vote a favor y sea oficialmente proclamada en dos semanas.

Francés es catedrática de Literatura Contemporánea en la Universidad de Alicante, es licenciada en Filología Catalana (1998) y en Filología Inglesa (2003, premio extraordinario de licenciatura), y doctora en Filología Catalana (2008). Ha desempeñado diversos cargos de gestión en la universidad, entre ellos la dirección del Departamento de Filología Catalana de la UA entre 2015 y 2019, y el vicedecanato de Investigación, Promoción, Cultura y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA entre 2009 y 2014. Su experiencia laboral incluye, además, un periodo de cerca de dos años como técnica superior en asesoramiento lingüístico y traducción en la UA, entre 1998 y 2000.

Entre sus investigaciones, se ha especializado en literatura y feminismo, y en autoras catalanas contemporáneas. Su tesis doctoral, por ejemplo, trata sobre Montserrat Roig. Otros de sus trabajos son sobre Maria Aurèlia Capmany y Maria-Mercè Marçal, o sobre Carmelina Sánchez-Cutillas, o sobre Isabel-Clara Simó.

El Pleno de la institución normativa se renovó en una tercera parte el pasado 17 de junio. La sesión plenaria para votar la nueva Junta de Gobierno se celebrará el 17 de julio y, en ese pleno, cada una de las candidaturas a cada uno de los cargos necesita once votos para salir adelante.

Vicepresidencia, secretaría y vocalías

Porque no solo se han presentado candidaturas para la presidencia. También han obtenido el aval de todos los académicos las candidaturas de Rosa Agost Canós para la vicepresidencia, Immaculada Cerdà Sanchis para la secretaría, y Carles Segura Llopes y Vicenta Tasa Fuster para las dos vocalías, cargos que conforman la Junta de Gobierno.

El procedimiento administrativo se inició tras el cese, en este proceso de renovación, de los académicos Verònica Cantó y Artur Ahuir, que formaban parte de la Junta de Gobierno desde marzo de 2022 como presidenta y vocal, respectivamente. En mayo de 2025, Verònica Cantó cerraba una trayectoria de 2025 años en la institución.

La propuesta para la nueva Junta de Gobierno mantiene el equilibrio en cuanto a la representación territorial, con dos académicos de las comarcas de Alicante, Maria Àngels Francés y Carles Segura; dos académicas de las comarcas de Valencia, Immaculada Cerdà y Vicenta Tasa; y una académica de las comarcas de Castellón, Rosa Agost.

En relación con la formación académica de los miembros de la nueva dirección de la institución, Francés, Agost, Cerdà y Segura son filólogos especializados en campos diversos como la traducción, la lingüística o la didáctica de la lengua. Vicenta Tasa es jurista y experta en derechos lingüísticos.

Trayectoria de los candidatos

Maria Àngels Francés Díez es catedrática de Literatura Contemporánea en la Universidad de Alicante, es licenciada en Filología Catalana (1998) y en Filología Inglesa (2003, premio extraordinario de licenciatura), y doctora en Filología Catalana (2008). Ha desempeñado diversos cargos de gestión, como la dirección del Departamento de Filología Catalana de la UA entre 2015 y 2019 y el vicedecanato de Investigación, Promoción, Cultura y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA entre 2009 y 2014. Su experiencia laboral incluye, además, un periodo de cerca de dos años como técnica superior en asesoramiento lingüístico y traducción en la Universidad de Alicante, entre 1998 y 2000. Fue elegida académica por el Pleno de la AVL el 12 de marzo de 2021 y tomó posesión del cargo el 16 de junio de 2021. Actualmente es vocal de la Junta de Gobierno y presidenta de la Sección de Documentación y Literatura.

A la vicepresidencia se presenta Rosa Agost Canós. Es catedrática de Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I, es licenciada en Filología Hispánica por la Universitat de València, en la Sección de Lengua en 1991 y en la Sección de Filología Valenciana en 1993. Es profesora del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universitat Jaume I. Fue elegida académica por el Pleno de la AVL el 12 de marzo de 2021 y tomó posesión el 16 de junio de 2021. Actualmente es presidenta de la Sección de Terminología.

Rosa Agost / AVL

Para la secretaría se postula Immaculada Cerdà Sanchis. Licenciada en Filología Hispánica —Lengua y Literatura Valencianas, Lengua Española y Literatura Española— por la Universitat de València en 1988. Cuenta con los estudios de tercer ciclo completos y tiene reconocida la suficiencia investigadora. Es técnica lingüística de la Diputación de Valencia desde 1990 y jefa de la Unidad de Normalización Lingüística desde el año 2000, tras un concurso de méritos. Fue elegida académica por el Pleno de la AVL el 11 de marzo de 2016 y tomó posesión del cargo el 5 de julio de 2016. Actualmente es secretaria de la AVL y presidenta de la Sección de Publicaciones y Comunicación.

Inmaculada Cerdà / AVL

La primera de las vocalías podría ocuparla, si se la proclama, Vicenta Tasa Fuster. Doctora en Derecho Constitucional por la Universitat de València y licenciada en Derecho por la misma universidad. Cuenta con un máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional por la Universidad de Vigo. Es profesora del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Derecho de la Universitat de València. También es profesora colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya y ha sido profesora invitada en el Máster Universitario en Intelligence e ICT (Information and Communication Technology) de la Università degli Studi di Udine. Es codirectora de la Cátedra de Derechos Lingüísticos de la Universitat de València desde su creación, en junio de 2019, y codirectora de la colección Quaderns d’Estudi de esta cátedra. Fue elegida académica por el Pleno de la AVL el 12 de marzo de 2021 y tomó posesión del cargo el 16 de junio de 2021. Actualmente es presidenta de la Sección de Fomento del Uso del Valenciano.

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Vicenta Tasa / AVL

También se presenta para vocal Carles Segura Llopes. Es doctor en Filología Catalana por la Universidad de Alicante. Desde finales de la década de 1990 está vinculado a esta universidad, donde es profesor titular. Ha impartido docencia en diferentes titulaciones del ámbito humanístico. Su trayectoria académica y profesional se ha desarrollado en torno al estudio, la descripción y la enseñanza del valenciano, tanto en los fundamentos teóricos de la lingüística como en sus aplicaciones didácticas y sociales. Ha colaborado en diversos proyectos de la AVL, entre ellos Teixim llaços des del sud del sud. Fue elegido académico por el Pleno de la AVL el 6 de marzo de 2026 y tomó posesión del cargo el pasado 17 de junio de 2026.