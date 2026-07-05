Más de 15 medios aéreos y 200 efectivos luchan para evitar que el incendio en Soneja entre en la sierra de Espadán de Castellón

Si ayer contábamos los incendios de vegetación producidos en Cullera, la Pobla de Vallbona y Rafelguaraf, hoy el foco está puesto en Soneja, donde en estos momentos los equipos de emergencias se encuentran trabajando con un amplio operativo integrado por cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ocho unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, de las cuales tres son helitransportadas, además de quince medios aéreos, entre otros. En total, hay desplegados más de 200 efectivos y el conseller Juan Carlos Valderrama ha destacado la coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España.

El dispositivo se completa con dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, además de la Unidad de Mando y Comunicaciones (UMC), desplazada para la constitución del Puesto de Mando Avanzado (PMA). También se ha movilizado un camión nodriza con capacidad para 35.000 litros de agua, con el objetivo de reforzar el abastecimiento durante las labores de extinción.

15 medios aéreos y Situación 2

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón alertan que la evolución del incendio es negativa y que por ello se ha ampliado el dispositivo tanto terrestre como aéreo y de mando. Actualmente, hay 15 medios aéreos movilizados y se ha declarado la Situación 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana, que implica que el incendio puede suponer un riesgo grave para la población, los bienes no forestales o las infraestructuras, lo que requiere la adopción de medidas extraordinarias de coordinación y respuesta.

Como parte del operativo, se ha cerrado el puerto de Sagunto para la carga de agua de los medios aéreos movilizados, una medida destinada a facilitar las maniobras de los helicópteros y aviones que trabajan en la zona del incendio.

Evacuación a la población

Según las últimas informaciones aportadas por Benjamín Escriche, alcalde de Soneja, a RTVE "están evacuando a la población de Azuébar y la están trasladando a la Casa de Cultura de Soneja. El incendio preocupa bastante porque está cogiendo fuerza". Para Escriche la preocupación está en el núcleo urbano de Azuébar, porque aunque el incendio se haya iniciado en una zona forestal del término municipal de Soneja, está alejado del casco urbano y el viento ha propagado el fuego a la localidad vecina de Azuébar.

Por su parte, la alcaldesa de Azuébar, Jessica Miravete, manifiesta que se ha trasladado a unos 500 vecinos: "por el momento no sabemos cuando podrán regresar a sus casas, están trabajando los medios aéreos".

Además, según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, a través de su cuenta de X, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorpora a las labores de extinción del incendio.

Según ha podido saber Mediterráneo, se han alcanzado las peores condiciones posibles climatológicas. Más de 30 grados, rachas de más de 30 km/h y casi un 30% de humedad. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta que las rachas de viento se mantendrán durante las próximas horas hasta el anochecer, concretamente hasta las 21 horas en Azuébar.

Valderrama y Bernabé, en el centro de mando

Preocupa que la evolución del incendio pueda afectar al Parque Natural de la Sierra de Espadán "al que todavía no ha llegado y estamos centrando todos nuestros esfuerzos en que así sea". Así lo ha afirmado Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias, que está presente en Soneja. Pilar Benrabé, quien también está en el centro de mando, subraya que "los próximos días son cruciales debido a la ola de calor y debemos actuar con prudencia y en consecuencia".

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Altura, pendiente del fuego

Más allá de Soneja y Azuébar, el municipio de Altura también está pendiente del recorrido de las llamas. A través de las cuentas municipales de las redes sociales del consistorio, expresan que "en estos momentos, debido a la dirección del viento, el humo no está afectando al municipio de Altura, si bien continuamos atentos a cualquier cambio que pudiera producirse. Recomendamos evitar la zona afectada y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales".

Fuente: Levante - EMV