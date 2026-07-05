Incendio en Castellón: «He tenido que ir a por las vacas al monte y aquello ya está todo quemado»

Entre las primeras personas a las que el incendio ha puesto en alerta, a parte de a los servicios de extinción, seguramente estaba el propietario de la ganadería Ponce Meliá, ubicada en el término municipal de Azuébar.

Su explotación, con más de 160 animales, entre vacas y toros, se encuentra a aproximadamente un kilómetro del inicio del fuego, según ha relatado a Mediterráneo en un momento en el que, pese a estar vigilante, parecía que el peligro se alejaba en dirección a Chóvar.

Explica que, en las actuales circunstancias, no se ha visto obligado a evacuar a las reses, pero sí que «he tenido que ir al monte a bajar a las vacas que tenía allí» y asegura que «ahora, todo aquello ya está quemado», aunque ninguno de sus animales ha sufrido ningún daño, los ha rescatado a tiempo.

La ganadería de Ponce Meliá se encuentra a un kilómetro de la punta del fuego, aunque este avanza en dirección contraria. / MEDITERRÁNEO

Mientras liberaba a las vacas en la ganadería, aseguraba que «estamos aquí pendientes», porque aunque el incendio avanzaba en dirección contraria a su propiedad, la cercanía no aconseja bajar la guardia.

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Poco después de esa conversación con este periódico, se confirmaba la evacuación preventiva del municipio, porque unos de los flancos avanza hacia el casco urbano.