Ola de calor
Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana
Desde la Conselleria de Sanidad han proporcionado un listado de municipios, por comarcas, en los que este lunes existirá riesgo alto y riesgo medio por calor
La próxima semana arrancará con temperaturas muy elevadas en la Comunitat Valenciana, ante la llegada de la segunda ola de calor del verano. La previsión apunta a tres jornadas con máximas “extremadamente cálidas”, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes los primeros avisos de la temporada, de peligro importante. El organismo prevé que los termómetros puedan llegar a los 40 grados en algunos puntos del litoral y del interior sur de la provincia de Valencia, especialmente en el prelitoral, entre las 13.00 y las 21.00 horas.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) han emitido un nuevo aviso especial, que han remitido a los ayuntamientos y a los organismos responsables en materia de Emergencias, ante la llegada de la ola de calor que afectará a la Comunitat Valenciana a partir del próximo lunes y que está previsto que se mantenga hasta el miércoles.
El aviso explica que “la entrada de una masa de aire muy cálida y seca, unida a la elevada insolación propia de estas fechas, tendrá como consecuencia un incremento de las temperaturas que serán altas y persistentes con noches de carácter tropical que activarán de forma generalizada avisos amarillos y naranjas por calor extremo”.
Por eso, desde la Conselleria de Sanidad han proporcionado un listado de municipios, por comarcas, en los que este lunes existirá riesgo alto y riesgo medio por calor. Lo han hecho en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles.
¿En qué municipios hay riesgo alto por calor?
El Alto Mijares
- Arañuel
- Argelita
- Ayódar
- Castillo de Villamalefa
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Espadilla
- Fanzara
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Ludiente
- Montanejos
- Montán
- Puebla de Arenoso
- Toga
- Torralba del Pinar
- Torrechiva
- Vallat
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Zucaina
El Alto Palancia
- Algimia de Almonacid
- Almedíjar
- Altura
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Castellnovo
- Caudiel
- Gaibiel
- Geldo
- Higueras
- Jérica
- Matet
- Navajas
- Pavías
- Pina de Montalgrao
- Sacañet
- Segorbe
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Teresa
- Toro (el)
- Torás
- Vall de Almonacid
- Viver
El Baix Maestrat
- Castell de Cabres
- Pobla de Benifassà (la)
Els Ports
- Castellfort
- Cinctorres
- Forcall
- Herbers
- Mata de Morella (la)
- Morella
- Olocau del Rey
- Palanques
- Portell de Morella
- Todolella
- Vallibona
- Vilafranca/Villafranca del Cid
- Villores
- Zorita del Maestrazgo
La Hoya de Buñol
- Dos Aguas
- Macastre
La Plana Baixa
- Alcudia de Veo
- Aín
- Ribesalbes
- Suera/Sueras
- Tales
La Ribera Alta
- Alberic
- Alcàntera de Xúquer
- Alcúdia (l')
- Alfarp
- Algemesí
- Alginet
- Alzira
- Antella
- Beneixida
- Benifaió
- Benimodo
- Benimuslem
- Carcaixent
- Carlet
- Catadau
- Cotes
- Càrcer
- Gavarda
- Guadassuar
- Llombai
- Manuel
- Massalavés
- Montroi/Montroy
- Pobla Llarga (la)
- Rafelguaraf
- Real
- Sant Joanet
- Senyera
- Sumacàrcer
- Tous
- Villanueva de Castellón
- Énova (l')
La Ribera Baixa
- Albalat de la Ribera
- Almussafes
- Benicull de Xúquer
- Corbera
- Cullera
- Favara
- Fortaleny
- Llaurí
- Polinyà de Xúquer
- Riola
- Sollana
- Sueca
La Safor
- Ador
- Alfauir
- Almiserà
- Almoines
- Alqueria de la Comtessa (l')
- Barx
- Bellreguard
- Beniarjó
- Benifairó de la Valldigna
- Beniflá
- Benirredrà
- Castellonet de la Conquesta
- Daimús
- Font d'en Carròs (la)
- Gandia
- Guardamar de la Safor
- Llocnou de Sant Jeroni
- Miramar
- Oliva
- Palma de Gandía
- Palmera
- Piles
- Potries
- Rafelcofer
- Real de Gandia (el)
- Ròtova
- Simat de la Valldigna
- Tavernes de la Valldigna
- Vilallonga/Villalonga
- Xeraco
- Xeresa
La Vall d'Albaida
- Pinet
L'Alcalatén
- Alcora (l')
- Costur
- Figueroles
- Llucena/Lucena del Cid
- Useres (les)/Useras
- Xodos/Chodos
L'Alt Maestrat
- Ares del Maestrat
- Atzeneta del Maestrat
- Benafigos
- Benassal
- Catí
- Culla
- Torre d'en Besora (la)
- Vilar de Canes
- Vistabella del Maestrat
Localidades con riesgo medio o naranja por calor
El Alto Palancia
- Chóvar
El Baix Maestrat
- Alcalà de Xivert
- Benicarló
- Canet lo Roig
- Cervera del Maestre
- Càlig
- Jana (la)
- Peníscola/Peñíscola
- Rossell
- Salzadella (la)
- San Rafael del Río
- Sant Jordi/San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Traiguera
- Vinaròs
- Xert
El Baix Segura / La Vega Baja
- Albatera
- Algorfa
- Almoradí
- Benejúzar
- Benferri
- Benijófar
- Bigastro
- Callosa de Segura
- Catral
- Cox
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dolores
- Formentera del Segura
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Jacarilla
- Montesinos (los)
- Orihuela
- Pilar de la Horadada
- Rafal
- Redován
- Rojales
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Torrevieja
El Baix Vinalopó
- Crevillent
- Elx/Elche
- Santa Pola
El Camp de Morvedre
- Albalat dels Tarongers
- Alfara de la Baronia
- Algar de Palància
- Algímia d'Alfara
- Benavites
- Benifairó de les Valls
- Canet d'en Berenguer
- Estivella
- Faura
- Gilet
- Petrés
- Quart de les Valls
- Quartell
- Sagunt/Sagunto
- Segart
- Torres Torres
El Camp de Túria
- Benaguasil
- Benissanó
- Bétera
- Eliana (l')
- Gátova
- Llíria
- Marines
- Nàquera/Náquera
- Olocau
- Pobla de Vallbona (la)
- Riba-roja de Túria
- San Antonio de Benagéber
- Serra
- Vilamarxant
El Comtat
- Agres
- Alcoleja
- Alcosser
- Alfafara
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar (l')
- Balones
- Benasau
- Beniarrés
- Benilloba
- Benillup
- Benimarfull
- Benimassot
- Cocentaina
- Fageca
- Famorca
- Gaianes
- Gorga
- Millena
- Muro de Alcoy
- Orxa (l')/Lorcha
- Planes
- Quatretondeta
- Tollos
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Fuente: Levante - EMV
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