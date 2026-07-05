Vecinos de Azuébar evacuados por el incendio de Soneja: "Menos toreros y más bomberos"

Los vecinos de Azuébar viven con incertidumbre las horas posteriores a su evacuación preventiva por el incendio forestal declarado en Soneja. Cerca de 500 personas han sido trasladadas a la Casa de Cultura de Soneja mientras el amplio dispositivo de emergencias, 200 efectivos y 15 medios aéreos, trabaja para frenar el avance de un fuego que preocupa especialmente por su evolución y por el riesgo de que alcance la Sierra de Espadán.

Como parte del operativo, se ha cerrado el puerto de Sagunto para la carga de agua de los medios aéreos movilizados, una medida destinada a facilitar las maniobras de los helicópteros y aviones que trabajan en la zona del incendio. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, quien se encuentra en Soneja, ha destacado la coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España para intentar sofocar las llamas. Todavía se desconocen las hectáreas y el origen del fuego, que tiene varios focos.

"Miedo de que nos pase algo"

Muchos de los evacuados reconocen a Levante-EMV que, en un primer momento, no percibieron la magnitud del peligro. Leonor explica que la orden de abandonar sus viviendas llegó cuando agentes de la Guardia Civil recorrieron el municipio. “Veíamos fuego y ha venido la Guardia Civil para decirnos que nos íbamos a Soneja. No veíamos tanto peligro. Se ha reactivado después y tienen miedo de que nos pase algo. Cerca sí que se veía, pero no se veía tanto como la otra vez”, relata. Mientras espera noticias sobre la evolución del incendio, asegura que algunos vecinos pasarán la noche en Soneja, mientras que otros se desplazarán a Vila-real o la Vall d’Uixó para alojarse con familiares o conocidos.

La sensación inicial fue compartida por Maruja, otra de las vecinas evacuadas. “No veíamos tanto peligro, había humo en el pueblo, pero para tanto, tanto… Luego se ve que se ha reactivado”, explica, todavía sorprendida por la rapidez con la que cambió la situación.

"La columna de humo ha bajado mucho"

Uno de los vecinos del municipio, J. Ginés, afirmaba en declaraciones a Levante-EMV que continúa haciendo mucho viento: “Nos dicen que no está controlado porque hace aire y, de hecho, durante el día ha cambiado la dirección del viento tres o cuatro veces. En estos momentos la columna de humo ha bajado mucho, es de menor tamaño y tiene menos intensidad, al principio la humareda era muy negra".

Aunque el fuego comenzara en la zona de la montaña del municipio sonejero "el viento ha provocado que fuera alejándose de la localidad, de lo más cercano a nuestra población y se ha dirigido hacia Azuébar”.

También destaca la solidaridad del pueblo de Soneja que ha acercado enseres y comida a los afectados reubicados en el Centro de Cultura y al personal de emergencias por si les ordenan pasar la noche fuera de sus casas.

“Hemos visto el humo y enseguida las llamas"

Quien sí intuía que el desalojo era cuestión de tiempo fue Gema Macián. “Hemos visto el humo, enseguida las llamas y ya pensábamos que nos desalojarían, se veía muy cerca y venía para nosotros”, recuerda. La vecina señala que no es la primera vez que el municipio vive una situación similar. “La última vez así tan grande fue en 2020”, apunta.

Antes de abandonar su vivienda, preparó únicamente lo imprescindible. “Nos hemos preparado con lo indispensable. Estando aquí nos quedamos más tranquilos”, afirma desde el punto de acogida habilitado en Soneja.

"Siempre se vuelcan con nosotros"

Gema también ha querido destacar la solidaridad entre ambos municipios durante este tipo de emergencias. “En Soneja se vuelcan siempre con nosotros. En otro incendio en Soneja los evacuaron en nuestro pueblo; siempre con hermandad y con cariño. Todos los vecinos nos ofrecen sus casas”, agradece.

"Más bomberos y menos toreros"

Mientras esperan poder regresar, los vecinos confían en el trabajo de los equipos de extinción. “Esperemos que lo apaguen cuanto antes los efectivos y podamos volver a nuestras casas. Queremos que no le pase nada a nadie ni a ningún bombero y podamos volver cuanto antes a casa”, señala Gema, quien también reclama una mayor gestión preventiva de los montes y más recursos para el medio rural: “Hay que cuidar más los montes en invierno para que no pase esto en verano, más políticas sociales que ayuden a la gente rural de verdad, más bomberos y menos toreros”.

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"Ha estado dos horas muy fuerte"

Un vecino de Segorbe siguió de cerca la evolución del incendio desde su vivienda y asegura que las primeras horas fueron las más preocupantes. Según relata, observó el inicio del fuego desde la azotea de su casa cuando el incendio llevaba ya alrededor de media hora activo. “Ha estado como unas dos horas muy fuerte”, explica, aunque destaca que la situación comenzó a mejorar con la llegada de los medios de extinción. También señala que el fuerte viento registrado durante la tarde favoreció el avance de las llamas en dirección a Azuébar.