El viento no amainará hasta las 21 horas y puede complicar la extinción del incendio de Soneja

El viento de poniente se ha convertido en uno de los elementos clave para analizar la evolución del incendio forestal declarado en Soneja este domingo. Y es que las ráfagas de unos 20 kilómetros por hora de intensidad, con algún pico de hasta 35 km/h, se mantendrán durante las próximas horas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "El viento del sur [...] se mantendrá durante las próximas horas hasta el amanecer cuando irá perdiendo intensidad". A partir de las 20 horas, el viento

De hecho, las ráfagas de viento han sido las responsables de que el frente haya avanzado hacia la vecina localidad de Azuébar. Las llamas se veían en la cresta del monte próximo al municipio, lo que ha obligado a desalojar a sus 500 vecinos. Algunos se han ido por sus propios medios y, en otros casos, han sido los familiares de otros municipios los que han ido a recogerlos. El resto han sido trasladados a Soneja, concretamente a la casa de la Cultura, muy cerca del centro de mando habilitado para seguir la evolución de las llamas.

La Aemet alerta de que las "condiciones meteorológicas son muy adversas" porque hay "índices de ignición muy altos debido al anómalo calor y la gran sequedad de masas de aire" de las últimas semanas. Además, se da la circunstancia de que los últimos dos meses han sido muy secos en la Comunitat Valenciana, sin "apenas precipitaciones". Llovió mucho en marzo y a inicios de mayo, pero junio fue un mes "muy seco", el más seco desde 2019 y el tercero del siglo con "un déficit de precipitación del 77 %". De hecho, este domingo, Levante-EMV advertía de estas dos circunstancias, principalmente del aumento de la masa forestal.

Dispositivo frente a las llamas

En estos momentos se encuentran trabajando con un amplio operativo integrado por cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ocho unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, de las cuales tres son helitransportadas, además de doce medios aéreos.

El dispositivo se completa con dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, además de la Unidad de Mando y Comunicaciones (UMC), desplazada para la constitución del Puesto de Mando Avanzado (PMA). También se ha movilizado un camión nodriza con capacidad para 35.000 litros de agua, con el objetivo de reforzar el abastecimiento durante las labores de extinción.

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Ola de calor a la vista

La situación puede llegar a preocupar porque, a partir de este lunes, comienza la segunda ola de calor del verano en la Comunitat Valenciana. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostican tres días de altas temperaturas extremas y persistentes. Estas incluyen temperaturas máximas "significativamente elevadas" que serán de hasta 40 grados este lunes, para cuando se activa un aviso naranja en el sur de la provincia de Valencia, pero que se elevarán hasta los 44 grados el martes en el litoral sur de la provincia de Valencia entre las 12 y las 20 horas. Esta sería el primer aviso de "peligro extraordinario" por calor extremo del verano en la Comunitat Valenciana.