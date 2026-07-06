Incendio en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló
Los vecinos en situación de riesgo han sido desalojados de forma preventiva y, por el momento, no constan heridos
Un incendio declarado en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló este lunes sobre las 15.00 horas ha obligado al desalojo preventivo de los vecinos que se encontraban en situación de riesgo.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU, una unidad SVB y una unidad SVA de enfermería. Los servicios médicos han atendido a un total de ocho personas por inhalación de humo. Cuatro de ellas han sido dadas de alta "in situ" y las otras cuatro, dos mujeres de 32 y 58 años, un hombre de 60 años y un menor de 8 años, han sido trasladadas al Hospital General de Castellón, aunque ya han sido dadas de alta.
Las causas del fuego aún no han podido ser determinadas oficialmente. No obstante, testigos consultados por este periódico han señalado que el origen podría estar relacionado con la mala conexión en la carga de un patinete eléctrico.
Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, así como efectivos de la Policía Local y de los bomberos municipales. Estos últimos han trabajado en la extinción de las llamas, mientras que los agentes han regulado la circulación en la zona para evitar nuevos riesgos y facilitar la intervención de los servicios de emergencia.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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