Estos son los 265 municipios de la Comunitat Valenciana en alto riesgo por la ola de calor
La Comunitat Valenciana vivie una ola de calor hasta el jueves con temperaturas de hasta 44 grados de máxima
La segunda ola de calor del verano comienza este lunes y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostican cuatro días de altas temperaturas extremas y persistentes porque el episodio se alargará más de los previstos inicialmente; durará hasta el jueves. Estas incluyen temperaturas máximas "significativamente elevadas" que serán de hasta 40 grados este lunes, para cuando se activa un aviso naranja en el sur de la provincia de Valencia, pero que se elevarán hasta los 44 grados el martes en el litoral sur de la provincia de Valencia entre las 12 y las 20 horas.
Este lunes se activan avisos naranja en el sur de la provincia de Valencia y de nivel amarillo en el resto de la Comunitat Valenciana; solo se libra el interior de Alicante. Estos avisos están ya activos y se mantendrán hasta las 20 horas.
Sin embargo, el impacto del calor persistente en la salud lleva a la Conselleria de Sanidad a activar la alerta roja en 246 municipios de la Comunitat Valenciana, donde la salud de la ciudadanía, especialmente de las personas vulnerables, puede verse en riesgo por las altas temperaturas. Estas se han cobrado 70 vidas desde mediados de mayo. Son las muertes atribuibles al calor según el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. La mortalidad se ha disparado desde el pasado 22 de junio, coincidiendo con la primera ola de calor del verano, y son 61 los fallecimientos registrados desde esa fecha. Este mes de junio ha sido el más letal de la historia con 62 decesos por altas temperaturas.
Municipios en riesgo alto por calor
El listado, distribuido por comarcas, es el siguiente. Se incluye l'Alt Palància que está combatiendo contra el incendio forestal de Soneja.
El Alt Millars:
- Arañuel,
- Argelita,
- Ayódar,
- Castillo de Villamalefa,
- Cirat,
- Cortes de Arenoso,
- Espadilla,
- Fanzara,
- Fuente la Reina,
- Fuentes de Ayódar,
- Ludiente,
- Montanejos,
- Montán,
- Puebla de Arenoso,
- Toga,
- Torralba del Pinar,
- Torrechiva,
- Vallat,
- Villahermosa del río,
- Villamalur,
- Villanueva de Viver,
- Zucaina.
L'Alt Palància:
- Algimia de Almonacid,
- Almedíjar,
- Altura,
- Azuébar,
- Barracas,
- Bejís,
- Benafer,
- Castellnovo,
- Caudiel,
- Chóvar,
- Gaibiel,
- Geldo,
- Higueras,
- Jérica,
- Matet,
- Navajas,
- Pavías,
- Pina de Montalgrao,
- Sacañet,
- Segorbe,
- Soneja,
- Sot de Ferrer,
- Teresa,
- El toro,
- Torás,
- Vall de Almonacid,
- Viver.
El Baix Maestrat:
- Alcalà de Xivert,
- Benicarló,
- Canet lo Roig,
- Castell de Cabres,
- Cervera del Maestre,
- Càlig,
- La Jana
- Peníscola,
- La Pobla de Benifassà,
- Rossell,
- La Salzadella,
- San Rafael del Río,
- Sant Jordi,
- Sant Mateu,
- Santa Magdalena de Pulpis,
- Traiguera,
- Vinaròs,
- Xert.
La Vega Baja:
- Albatera,
- Algorfa,
- Almoradí,
- Benejúzar,
- Benferri,
- Benijófar,
- Bigastro,
- Callosa de Segura,
- Catral,
- Cox,
- Daya Nueva,
- Daya Vieja,
- Dolores,
- Formentera del Segura,
- Granja de Rocamora,
- Guardamar del Segura,
- Jacarilla,
- Los Montesinos,
- Orihuela,
- Pilar de la Horadada,
- Rafal,
- Redován,
- Rojales,
- San Fulgencio,
- San Isidro,
- San Miguel de Salinas,
- Torrevieja.
El Baix Vinalopó:
- Crevillent,
- Elche,
- Santa pola.
El Comtat:
- Agres,
- Alcoleja,
- Alcosser,
- Alfafara,
- Almudaina,
- L'Alqueria d'Asnar
- Balones,
- Benasau,
- Beniarrés,
- Benilloba,
- Benillup,
- Benimarfull,
- Benimassot,
- Cocentaina,
- Fageca,
- Famorca,
- Gaianes,
- Gorga,
- Millena,
- Muro de Alcoy,
- L'Orxa,
- Planes,
- Quatretondeta,
- Tollos.
La Vall de Cofrents:
- Ayora
- Cofrentes,
- Cortes de Pallás,
- Jalance,
- Jarafuel,
- Teresa de Cofrentes,
- Zarra.
El Vinalopó Mitjà:
- Aspe,
- Hondón de las Nieves,
- Hondón de los Frailes,
- Monforte del Cid,
- Novelda.
Els Ports:
- Castellfort,
- Cinctorres,
- Forcall,
- Herbers,
- La Mata de Morella,
- Morella,
- Olocau del Rey,
- Palanques,
- Portell de Morella,
- Todolella,
- Vallibona,
- Vilafranca del Cid,
- Villores,
- Zorita del Maestrazgo.
La Canal de Navarrés:
- Anna,
- Bicorp,
- Bolbaite,
- Chella,
- Enguera,
- Millares,
- Navarrés,
- Quesa.
La Costera:
- L'Alcúdia de Crespins,
- Barxeta,
- Canals,
- Cerdà,
- Estubeny,
- La Font de la Figuera,
- El Genovés,
- La Granja de la Costera,
- Llanera de Ranes,
- Llocnou d'en Fenollet,
- La llosa de Ranes,
- Moixent,
- Montesa,
- Novetlè,
- Rotglà i Corberà,
- Torrella,
- Vallada,
- Vallés,
- Xàtiva.
La Hoya de Buñol:
- Dos Aguas,
- Macastre.
La Marina Alta:
- Alcalalí,
- L'Atzúbia,
- Beniarbeig,
- Benidoleig,
- Benigembla,
- Benimeli,
- Benissa,
- Calp,
- Castell de Castells,
- Dénia,
- Gata de Gorgos,
- Llíber,
- Murla,
- Ondara,
- Orba,
- Parcent,
- Pedreguer,
- Pego,
- El Poble Nou de Benitatxell,
- Els Poblets,
- El Ràfol d'Almúnia,
- Sagra,
- Sanet i Negrals,
- Senija,
- Teulada,
- Tormos,
- La Vall d'Alcalà,
- La Vall d'Ebo,
- La Vall de Gallinera,
- La Vall de Laguar,
- El Verger,
- Xaló,
- Xàbia.
La Marina Baixa:
- L'Alfàs del Pi,
- Altea,
- Beniardà,
- Benidorm,
- Benifato,
- Benimantell,
- Bolulla,
- Callosa d'en Sarrià,
- El castell de Guadalest,
- Confrides,
- Finestrat,
- La Nucia,
- Orxeta,
- Polop,
- Relleu,
- Sella,
- Tàrbena,
- La Vila Joiosa.
La Plana Alta:
- Almassora,
- Benicàssim,
- Benlloc,
- Borriol,
- Cabanes,
- Castelló de la Plana,
- Les Coves de Vinromà,
- Oropesa del Mar,
- La Pobla Tornesa,
- Sant Joan de Moró,
- Sierra Engarcerán,
- La Torre d'en Doménec,
- Torreblanca,
- Vall d'Alba,
- Vilafamés,
- Vilanova d'Alcolea.
La Plana Baixa:
- Alcudia de Veo,
- Alfondeguilla,
- Almenara,
- Les Alqueries del Niño Perdido,
- Artana,
- Aín,
- Betxí,
- Borriana,
- Xilxes,
- Eslida,
- La Llosa,
- Moncofa,
- Nules,
- Onda,
- Ribesalbes,
- Suera,
- Tales,
- La Vall d'Uixó,
- Vila-real,
- La Vilavella.
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Fuente: Levante - EMV
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