Última hora del incendio forestal en Castellón: el foco está muy localizado y el Seprona investiga las causas

El incendio forestal declarado entre Soneja y Azuébar mantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia. En las labores de extinción trabajan más de 200 efectivos, entre ellos 50 miembros de la UME, además de 15 medios aéreos.

El fuego ha afectado al Parque Natural de la Serra de Espadà y ha obligado a desalojar a más de 500 vecinos de Azuébar, mientras unas 70 personas han sido realojadas en el Seminario de Segorbe.

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Actualizaremos este directo con toda la información sobre la evolución del incendio, el operativo desplegado y las últimas novedades que se vayan produciendo.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo