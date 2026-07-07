Carambola en las Corts: la pinza Vox-Compromís y una 'baja' en el PP fuerzan al Consell a dar ya documentos del caso de las VPP de Alicante

Las mayorías parlamentarias son las que son y, de normal, los bloques aparecen pétreos, impenetrables a los cambios y previsibles en sus resultados. Sin embargo, hay veces que se concatenan circunstancias, que si un cambio de opinión, que si un tema sensible, que si un viaje, que si una indisposición, que pueden alterar el curso habitual de los acontecimientos. Eso ha ocurrido este martes en la Mesa de las Corts, el órgano de dirección del parlamento valenciano en el que el PP tiene mayoría absoluta, con tres de cinco representantes, reforzada por la frecuente alianza con Vox y la única presencia de una diputada de Compromís.

Lo que de normal supone un muro contra cualquier petición que pueda trastocar la actuación del Consell ha sufrido este martes una grieta en forma de exigencia de información que el Ejecutivo autonómico había solicitado aplazar. Para ello, no obstante, se ha necesitado una carambola de esas difíciles de ver: primero, que Vox se desmarque del PP y se alíe con la izquierda, en este caso Compromís, y después, que la mayoría absoluta de los 'populares' tuviera alguna fisura, una situación que se ha dado en forma de ausencia de uno de sus tres miembros, el vicepresidente primero, Alfredo Castelló.

El asunto en el que se ha dado tan complejo cóctel (y que tiene todos los elementos de la tragicomedia) ha sido sobre el escándalo de las adjudicaciones de las VPP en el residencial de Les Naus en Alicante. En concreto, ha sido sobre un escrito emitido por la comisión de investigación abierta en la cámara y firmado por su presidenta, la dirigente voxista, Ana Vega, en el que reclama a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda que encabeza Susana Camarero que remita de manera urgente varios documentos como expedientes del residencial, prórrogas de plazo de las obras o informes sobre los visados de las viviendas de protección pública.

Petición de informes

Cuándo poner el inicio al marco temporal de una historia acaba marcando a la propia definición de la historia, pero en este caso, más allá de las diferencias de los voxistas con el PP de Alicante tras el estallido del caso o los choques que puedan haber internos en los 'populares' ante el escándalo, se podría situar el kilómetro 0 en mayo, cuando al aprobar el plan de trabajo por parte de PP y Vox, la comisión exige a la conselleria de Camarero que remita esta serie de documentos relacionados con Les Naus, su proceso de autorización, construcción y adjudicación de viviendas.

La presidenta de las Corts, Llanos Massó, y la vicepresidenta, Magdalena González de la Red, en una junta de síndics en las Corts, imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

Aquella petición, cuyo plazo de entrega de los documentos vencía este lunes, recibe una primera respuesta por parte de Vivienda el 2 de julio en el que asegura que "ante la cantidad de datos personales que aparecen en la documentación, se ha solicitado informe al Delegado de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana". Días después, este mismo lunes, ya con el plazo al límite, llega otro escrito de la conselleria en la que reclama 30 días más de margen para poder obtener ese informe de Protección de Datos. Sin embargo, lejos de que esta petición de más tiempo convenza a los representantes de las Corts, y sobre todo, al habitual aliado parlamentario, Vox la rechaza.

"Al remitir la documentación puede recordarse el deber de secreto exigido que tienen los integrantes de esas comisiones respecto de los datos que conocen para el ejercicio de su función, pero no puede justificar ni el retraso en entregarla (habida cuenta que hoy finaliza el plazo del que disponía el Consell para entregarla) como tampoco para entregarla cercenada", expone el escrito con el que contesta Vega al Consell en el que acaba solicitando a la Mesa "que se traslade al Consell este acuerdo reclamando la entrega inmediata de la información que se requirió en fecha 22 de mayo y cuyo plazo de entrega finaliza hoy, día 6 de julio, para que la comisión pueda realizar la tarea que le fue encomendada por el Pleno de la Cámara".

Salta la sorpresa

Esa es la reclamación oficial que este martes ha llegado a la Mesa de las Corts, órgano de dirección del parlamento valenciano. Y ahí es donde ha saltado la sorpresa. Primero, porque la representante de Vox, Llanos Massó, se ha desmarcado del PP y el Consell y ha votado a favor de la petición hecha por su compañera de partido junto a Maria Josep Amigó, de Compromís. En contra han votado los miembros del PP, pero no los tres que tiene en esta institución, sino solo dos porque el tercero no estaba. Y al no estar, ha habido empate y ha sido el voto de calidad de Massó, a la sazón, presidenta del parlamento, el que ha decantado la balanza.

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La votación de la Mesa de este martes tiene así como consecuencia directa el requerimiento a la conselleria de Camarero a remitir una serie de documentación para la que había pedido más tiempo, pero sobre todo, es un aviso del habitual aliado del Consell que después de haberse mantenido siempre en el lado del Ejecutivo autonómico y Carlos Mazón en lo que respecta a la dana, marca distancias con el Ejecutivo autonómico y el PPCV en otro escándalo, el de las VPP de Alicante, por el que, en un primer momento, llegaron a pedir la dimisión del alcalde, Luis Barcala, que meses después no solo continúa sino que ha sido ratificado como candidato para mayo de 2027.