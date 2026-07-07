Víctimas de la dana lanzan una campaña para "invitar a la reflexión" al Constitucional sobre el aforamiento a Mazón

Las víctimas de la dana dan un paso más en su reivindicación para que se le retire el aforamiento al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, que abandonó su cargo al frente del Consell pero mantiene su acta como diputado del PP en Les Corts Valencianes. Después de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que deje sin efecto esta prerrogativa, la plataforma de víctimas ha puesto en marcha una campaña ciudadana que invita a la sociedad a dirigirse a los magistrados y magistradas para que reflexionen sobre "la trascendencia constitucional" de su reclamación.

El recurso de amparo se dirigió contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de no investigar al expresident al no hallar indicios incriminatorios suficientes en la causa de la dana. Considera la asociación que el alto tribunal valenciano consagró así la "impunidad fáctica del aforado" y vulneró con ello el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva "real y no ficticia" al mantener, y pidió al Constitucional declarar nulo "el escudo procesal del escaño", entre otras cosas, por "retener" el acta de diputado "en manifiesto fraude de ley y abuso de derecho procesal".

En ese contexto, la campaña "Carta al Constitucional" promovida por la asociación pondrá a disposición de cualquier ciudadano una plantilla de misiva, personalizarla y remitirla al TC siempre "desde el respeto, la dignidad y la confianza en la justicia" pero con el objetivo de recordar a los magistrados que "detrás de cualquier decisión jurídica hay personas, familias y una sociedad valenciana" que sigue esperando una investigación "plena, efectiva y sin privilegios". La Asociación de Víctimas de la dana subraya que no se trata de "una campaña de presión", sino de "una invitación a la reflexión cívica" sobre la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de las víctimas.

La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, considera que el TC tiene "una oportunidad histórica de hacer valer los derechos fundamentales recogidos en la Constitución" y también "un deber histórico" en el ejercicio de sus funciones: "salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de las más de 500 personas perjudicadas y personadas en la causa". Gradolí sostiene que la campaña "pretende recordar que la Constitución también habla de las víctimas" y defiende que el derecho a la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley y el acceso a "una investigación sin privilegios" forman parte del "núcleo esencial de los derechos fundamentales" que, a su juicio, el Tribunal Constitucional está llamado a proteger.

La entidad avanza que impulsará de forma paralela una campaña en redes sociales para explicar el sentido de la iniciativa y animar a la ciudadanía a participar. La primera pieza audiovisual está protagonizada por Toñi García, familiar de víctimas mortales de la catástrofe, que perdió a su marido y a su única hija el 29 de octubre de 2024. En el vídeo, García resume el sentido de la campaña con un mensaje directo: "No escribimos para pedir un favor. Escribimos porque creemos en la justicia. Porque nuestro derecho a conocer la verdad esté por encima del privilegio del aforamiento".

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La Asociación de Víctimas de la dana confía en que la iniciativa contribuya a generar "una reflexión colectiva" sobre la importancia de que la justicia "sea igual para todas las personas" y espera que el Tribunal Constitucional tenga presente que detrás del recurso hay "centenares de familias" que siguen esperando verdad, justicia y reparación.