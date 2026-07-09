Sueldo de profesores, bajar listas de espera o Fondo Antibuitres: Morant convierte los remiendos al presupuesto de PP y Vox en su primer 'programa' electoral

El PSPV ha hecho croquetas con el Proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026. Una vez superada su petición de que las cuentas fueran devueltas al Consell en su totalidad, los socialistas valencianos han aprovechado el trámite de enmiendas parciales para, partida que se baja de aquí, partida que se sube de allá, elaborar lo que han llamado su "presupuesto alternativo", una muestra de lo que harían con las bases dadas por el proyecto financiero de PP pactado con Vox y que actúa como primer esbozo del programa electoral de Diana Morant, recientemente nombrada candidata de la formación.

Igual que con las croquetas, los socialistas han tomado lo que consideran que sobra de los presupuestos para elaborar un nuevo plato que incluye medidas como un plan de choque para reducir las listas de espera en sanidad con operaciones por la tarde y hasta los fines de semana, la mejora de salarios de los docentes, recuperar el Plan Edificant, un Plan Anti Fondos Buitre para adelantarse en la compra de bloques de vivienda, el tope a los precios del alquiler, la reversión al sistema público del 112, un Bono Cultural Valenciano de 50 euros por persona o una ampliación de las líneas de Metrovalenciana y TramAlacant.

"No venimos solo a decir lo que no nos gusta, sino también lo que haríamos nosotros en 2026 y 2027", ha expuesto Morant insistiendo en que "sí es posible reorientar las prioridades que están equivocadas en el Consell y revertir sus recortes. Este giro se ha concretado en una redistribución de los fondos a través de más de 4.000 enmiendas tanto del actual ejercicio, del que llegan a cambiar de ubicación hasta 753 millones, como del próximo año, para lo que el Grupo Socialista ha incorporado los 3.669 millones extra que tendría la Generalitat Valenciana en caso de que se aprobara la reforma de la financiación autonómica, una forma de presionar con esta exigencia.

Con ello, ante el más que posible rechazo de PP y Vox de la mayoría de las enmiendas presentadas por los socialistas, que defienden que se podrían aplicar ya, Morant ha convertido el trabajo del grupo parlamentario en su primer programa electoral. Ahí aparecen medidas como recuperar la Unidad Valenciana de Emergencias, la homologación salarial en Servicios Sociales, contratar 10.000 docentes y 10.000 sanitarios, construir 20.000 viviendas para alquiler social o impulsar un nuevo modelo organizativo de Atención Primaria en Sanidad, todas con su respaldo financiero.

Documento elaborado por el PSPV a partir de sus enmiendas a los presupuestos. / Levante-EMV

En este sentido, la líder del PSPV ha desgranado cómo se repartirían tanto los 753 millones que han quitado de otras partidas (la mayoría Capítulo 2, ha admitido) para destinarlas a otras líneas en este mismo 2026 como, sobre todo, cómo destinarían los 3.669 millones de la nueva financiación autonómica que ya se aplicaría en 2027. Y en estas, las principales beneficiarias serían la Conselleria de Educación, con 261 en 2026 y 1050 millones en 2027; Sanidad con 204 primero y 1.050 después y Emergencias con 80 millones para 2026 y 160 para 2027. "Sirve para blindar el Estado del Bienestar", ha remarcado.

Revertir la bajada de impuestos

Así, en el detalle, los socialistas plantean destinar 61 millones en 2026 y 110 en 2027 a reactivar el Plan Edificant de infraestructuras educativas, 10 y 100 millones para reducir las ratios o 110 y 450 millones para mejorar en 400 euros los sueldos de los docentes; en Sanidad prevén 39 y 340 millones para un plan de reducción de listas de espera con "autoconcierto" tanto por las tardes como fines de semana o contratar 10.000 sanitarios y aplicar la jornada de 35 horas, para lo que prevén primero 60 y después 440 millones más mientras que en servicios sociales, por ejemplo, añaden 46 millones en 2026 y 130 en 2027 para construir infraestructuras sociosanitarias.

La lista se completa conselleria a conselleria, desgranando algunas de las partidas que crearían o a las que incrementarían su dotación económica respecto a las líneas dadas por el PP llegando incluso a retar a que en las comisiones de la próxima semana las voten a favor. "Las Corts debe elegir: o apoyar y estar con la mayoría de los valencianos y valencianas o contentar a Feijóo y Abascal", ha remarcado Morant tras desgranar medidas como el 'Plan antiguetos' en Vivienda, un plan Libre de Fosas o multiplicar las ayudas por tres a la adaptación al cambio climático.

Pero por si reflejar una nueva distribución del gasto no fuera suficiente, Morant también ha aventurado que, en caso de gobernar, recuperarán "todos los impuestos que PP y Vox han rebajado a los que más tienen a la Comunitat Valenciana", como por ejemplo el Impuesto de Patrimonio. "Los que más tienen han de aportar más", ha indicado. "No existe política si no hay un respaldo presupuestario y el Consell no respalda los servicios público", ha sentenciado.