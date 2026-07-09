Menos pantallas y más libros en las aulas de la Comunidad: Educación dicta las instrucciones de inicio de curso

El recuerdo de forrar los libros de texto es una memoria compartida por generaciones de alumnos y familias. Hace ya unos años que dejó de ser tan frecuente, cuando las pantallas desembarcaron en las aulas de muchos centros educativos en forma de portátiles pero, sobre todo, de tablets para usos educativos. Algunos colegios e institutos las adoptaron con alegría para acercar los contenidos a los alumnos. Pero ahora, de cara al curso 2026-2027, vuelve el papel de forro y las tijeras. La Conselleria de Educación ha presentado en la mesa con los sindicatos nuevas instrucciones de inicio de curso. Un documento que relega el uso de estos dispositivos móviles y recupera la primacía de la página impresa.

En concreto, ha sido el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, quien ha presentado este jueves, en la mesa sectorial de educación, las instrucciones de organización y funcionamiento que regirán los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana durante el curso 2026-2027.

Alumnos de un colegio de la provincia aprendiendo con tabletas en clase, en imagen de archivo / CARLOS RODRIGUEZ

Sobre todo en Primaria

En las instrucciones, se indica que los centros educativos deberán incorporar medidas actualizadas sobre el uso de dispositivos móviles. La vigilancia y las nuevas restricciones se extreman con el alumnado más joven. Así, en Educación Primaria los dispositivos digitales individuales no podrán sustituir al libro de texto o los materiales impresos, y su implantación queda limitada a los centros que ya los venían utilizando antes del curso 2025-2026.

Según datos de la propia Conselleria de Educación, correspondientes a este curso escolar ya terminado, el 8% de alumnos de Primaria pasan más de tres horas cada día usando dispositivos, un porcentaje que sube al 18% en alumnos de sexto Primaria, un 23% para alumnos de cuarto de la ESO y un 35% en 2º de FP Básica. Eso sí, los alumnos de 2º de Bachillerato reducen el porcentaje al 18% en un año clave donde preparan el acceso a la universidad.

Un colegio de Alicante, haciendo uso de las nuevas tecnologías / Pilar Cortés

Por eso, la Conselleria ya aprobó en mayo de 2024 una regulación para prohibir el móvil dentro de cualquier recinto escolar salvo contextos muy reducidos como actividades didácticas con supervisión docente, o razones de salud. También va en esa línea el decreto de convivencia de 2025, que establece que es una “falta” el uso de dispositivos móviles y cualquier tecnología “para fines diferentes a la autorización de su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante los periodos lectivos, los recreos o las actividades extraescolares y complementarias”. El espíritu de precaución respecto al uso de las pantallas, por tanto, se mantiene en las instrucciones de inicio del nuevo curso.

Curriculums también con cambios como el de valenciano

Asimismo, las instrucciones incorporan las novedades en los currículums de Educación Primaria y Bachillerato. Entre otras, claro, las de Valenciano en Bachillerato. La modificación, publicada la semana pasada en el DOGV, puso negro sobre blanco lo que ya se anunció como intención: priorizar a los autores valencianos frente a otros, como los catalanes y baleares, que comparten ámbito lingüístico.

Alumnos y alumnas en un aula de Secundaria en la Comunidad Valenciana / ALEX DOMINGUEZ

En concreto, el nuevo decreto de currículum hace referencia, para Primero de Bachillerato, en el apartado de saberes básicos dentro del bloque de Educación literaria, a la “lectura de clásicos de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores en valenciano desde los orígenes hasta el siglo XIV, del Siglo de Oro y de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco)”.

Para Segundo de Bachiller, el programa habla de otras épocas de la literatura: “lectura de obras relevantes de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores en valenciano, en torno a los siguientes movimientos literarios: la Renaixença, la Posguerra; literatura contemporánea desde los años 60 hasta la actualidad.

Reducción de burocracia y formación docente

Por otro lado, las instrucciones también incluyen las novedades del Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado, que incluye entre sus líneas prioritarias para 2026-2027 el pensamiento computacional, la programación, la robótica y la inteligencia artificial, junto con la formación en convivencia y bienestar emocional.

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Asimismo, las instrucciones hacen referencia a la reducción de las cargas administrativas, además del “refuerzo de la autonomía de los centros educativos, la mejora de la planificación pedagógica y el impulso de una educación basada en la inclusión, la convivencia, el bienestar emocional y la innovación”, indican desde el departamento que dirige Carmen Ortí.