Problemas con la factura de la luz en plena ola de calor: el bono térmico sólo llega a 3 de cada 10 personas que lo necesitan en la Comunitat Valenciana

No tienen ni bono social eléctrico, ni térmico, ni posibilidad de encender el aire acondicionado (si lo tienen). En la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística 810.232 valencianos admitían que no podían mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Y eso, en plena ola de calor (con temperaturas que han alcanzado los 44,8 grados) son palabras mayores. Sin embargo, solo 216.807 familias de la Comunitat Valenciana reciben una ayuda para combatir el calor en casa, lo que significa que solo la reciben 3 de cada 10 personas que la necesitan.

Existen dos ayudas diseñadas para que las personas que atraviesan mayores dificultades económicas pueda paliar en sus viviendas el frío del invierno y el calor del verano. Eso sí, o se reciben las dos ayudas o no se recibe ninguna. La primera es el Bono Social eléctrico y es un descuento regulado por el Gobierno que se aplica en la factura de la luz de hogares considerados vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. El usuario tiene que solicitar este bono y cumplir una serie de requisitos de renta, pensión mínima, familia numerosa o percepción del Ingreso Mínimo Vital (IMV), además de una serie de características del propio contrato de la luz. La ayuda pues, consiste en reducir la factura de la luz con un descuento que se aplica con un porcentaje que varía en función de las características del usuario y que se aplica al consumo que haga.

La segunda ayuda es el Bono Social Térmico, y se accede mediante la primera. Es decir si te conceden el bono social eléctrico también se recibe el bono social térmico, y sin solicitarlo. Esa segunda ayuda la gestionan las autonomías. En el caso de la Comunitat Valenciana el gestor es el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace+i) quien ya ha abonado los pagos correspondientes a un total de 193.629 personas beneficiarias de la Comunitat Valenciana, por un importe de 27 millones de euros. Así hay 23.178 personas "que han rechazado la ayuda o a las que no se les ha podido realizar el pago por no tener los recibos domiciliados o carece de cuenta bancaria. Este volumen de ejecución supone el 90 % del presupuesto global de 30 millones de euros, por lo que la práctica totalidad de los pagos se encuentra ya realizada, quedando únicamente pendientes algunos expedientes por incidencias puntuales", explican fuentes del Ivace.

Más de 45.000 beneficiarios más en los últimos 5 años

En 2020 había 171.539 beneficiarios del bono social térmico, que se redujeron a 161.457 en 2021. Desde ese momento, el número de beneficiarios no ha parado de crecer. Así, en 2022 fueron 173.149, en 2023 alcanzaron los 188.011 y en 2024 llegaron a 211.803. Eso significa que, en el último lustro el número de beneficiarios se ha incrementado en más de 45.000 beneficiarios. De hecho, 5.000 personas más han recibido el bono térmico este año en relación al anterior.

La gestión del Bono Social Térmico se desarrolla a través de Ivace+i, que dispone de personal específico dedicado a esta labor con el objetivo de agilizar la tramitación y el pago a las personas beneficiarias. Desde 2020, Ivace+i ha gestionado más de 145 millones de euros en pagos correspondientes a este programa, consolidando un sistema de gestión "estable, eficiente y orientado a la ciudadanía".

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Para ello, desde este organismo se hizo llegar una circular a las personas beneficiarias informando sobre la ayuda económica que les correspondía, los pasos a seguir para el cobro y los plazos establecidos para su tramitación. Además, se habilitó en la web del Ivace un enlace para poder consultar las personas beneficiarias y el informe correspondiente.