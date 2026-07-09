Tellado aplaude la "buena gestión" de Llorca en la Generalitat pero evita confirmarle como candidato

Juanfran Pérez Llorca y todo el PPCV deberán seguir esperando. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha regresado este jueves a València para participar en un desayuno informativo protagonizado por el president de la Generalitat en un clima de máxima expectación en el PPCV, pendiente de alguna señal de la dirección nacional sobre el futuro de la organización, en manos de una gestora y sin candidato oficializado para las autonómicas de 2027. Pese a esa agitación generalizada ante lo que pudiera aclarar esta tercera visita de Génova en pocos días a la autonomía, el número dos de Feijóo se ha ido sin arrojar luz al respecto. Llorca ha tratado de mostrarse ajeno a esa indefinición de la cúpula estatal y ha acatado la situación de interinidad dictada desde Madrid: "No pido nada", ha dicho el jefe del Consell, que también ha enfriado el congreso regional pendiente que reclama buena parte del partido y que él mismo defendía en su etapa como secretario general del PPCV.

La afluencia al hotel donde ha tenido lugar el acto da una buena medida de esa intriga que reina entre los populares valencianos ante la ambigüedad mostrada por Génova en las últimas semanas, en las que pese a sus múltiples incursiones en la C. Valenciana ha evitado dar pista alguna sobre el futuro del jefe del Consell. Un silencio que algunos en el partido entienden como "premeditado" y que es más llamativo si se compara con el respaldado firme mostrado a otros dirigentes del PPCV, algunos ya proclamados como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, o incluso a otros líderes autonómicos como Paco Núñez en Castilla La Mancha, también designado como próximo candidato del PP a las autonómicas.

No faltaba prácticamente ningún cargo público popular. El Consell en pleno, múltiples altos cargos de la Generalitat (incluso algunos 'ex' como Pablo Broseta o Mako Mira), diputados de las Corts a cascoporro, también algunos del Congreso y senadores, alcaldes como María José Catalá, Barcala y Begoña Carrasco y los tres presidentes provinciales. No ha faltado ni la exconsellera Elisa Núñez, antes en Vox y que últimamente se deja ver con asiduidad en actos del PP.

Elogios sin despejar dudas

Pero pese a los cientos de ojos que le observaban, Tellado ha dejado a Pérez Llorca de nuevo en el alero, si bien ha dado algunas muestras de apoyo al president, destacando su “buena gestión” en la Generalitat y su perfil "municipalista". Fuentes del PPCV señalan que los elogios lanzados eran "lo mínimo" que cabía esperar en este contexto, aunque admiten que Tellado "no ha sido claro", como sí lo fue hace un par de días con el líder castellanomanchego. En cualquier caso, estos gestos de respaldo a su tarea ya son más de lo que le brindó Feijóo en las últimas visitas.

El propio Tellado, al subir al estrado para introducir el discurso de Pérez Llorca, ha sentido esa “expectación”, toda vez que ha celebrado el formato del acto, que le permite “no contestar preguntas”. Y eso ha hecho, dejar abiertos los interrogantes sobre el president. Y eso que el arranque parecía prometedor para Llorca: "Tanto revuelo es una buena noticia, porque indica con claridad que el presente y el futuro de la C. Valenciana pasa por el PP y eso es muy buena noticia para el PP y la Comunitat Valenciana", ha dicho sin concretar. El uso del plural por parte de Tellado ha sido una constante.

El secretario general popular ha reconocido que Llorca asumió el cargo “en condiciones nada fáciles” y que pese al “abandono” del Gobierno de Pedro Sánchez, ha “consolidado la estabilidad, ha avanzado en la reconstrucción y ha devuelto el brillo a una comunidad que es motor de España”. También ha aprovechado los presupuestos que el Consell negocia con Vox para diferenciar al president de Sánchez, muy presente en el parlamento del secretario general popular, quien ha criticado que haya actuado “en contra” de la Generalitat “en el peor momento” frente a un PP que “supo estar al lado de los valencianos”.

Además de la “buena gestión” de Llorca al frente del Consell, Tellado ha elogiado el perfil “municipalista” del president, exalcalde de Finestrat. "Viene aprendido de casa” tras lograr el 73 % de apoyos en su localidad en 2023, ha destacado. “Cuando un político tiene estos resultados no es casualidad, sino el trabajo bien hecho que avala su candidatura”, ha dicho en referencia a ese trabajo en Finestrat, pero sin ir más allá.

Llorca acata la interinidad

Pese a todo, el de Finestrat ha tratado de dar normalidad a la anómala situación interna del partido, que ha centrado las preguntas posteriores a su intervención. “No me lo esperaba”, ha ironizado Llorca tras recibir toda una batería de cuestiones sobre la provisionalidad que reina en el PPCV. El president ha repetido que vive “con absoluta tranquilidad” este periodo de interregno y que no pide "nada” ahora como tampoco lo pidió cuando recibió el encargo de Feijóo de presentarse a la investidura tras la dimisión de Mazón.

Llora ha recordado que asumió el cargo en un contexto “súper complicado” a nivel político, social e “incluso personal”: “Agradecí el gesto y fui responsable, no pedí nada a cambio y empecé a trabajar solo centrado en solucionar los problemas. El partido me pidió una misión y voy a llevarla hasta el final. Y cuando llegue el momento de decidir, acataré lo que se me diga”, ha prometido el jefe del Consell. Las palabras del president no han convencido en ciertos sectores del partido, que critican cierta docilidad del jefe del PPCV ante Génova: "Demuestra que está muy débil", dicen.

Y es que al margen de la designación, también hay debate sobre cómo ungir al nuevo líder, si consultando a las bases o por decreto de Génova. Y Llorca, que en el pasado se ha mostrado favorable al congreso regional, ha enfriado sin embargo ese cónclave este jueves, algo que tampoco gusta a determinados dirigentes del partido, que apuestan por dar voz a la militancia para escoger nuevo líder.

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“Claro que se tienen que celebrar congresos regionales y discutir entre nosotros. Pero también es cierto que nadie tiene claro cuándo se convocarán las generales. Y lo que no nos perdonaría la sociedad es que estuviéramos más centrados en discutir de cosas internas del partido, que va muy bien por cierto, que en cambiar al presidente del Gobierno, con el que vamos muy mal”, ha reflexionado Llorca.