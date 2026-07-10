El yonqui del dinero afronta "bien" su entrada en prisión: "Hay gente que vive una guerra, un terremoto o una riada"

El autoproclamado yonqui del dinero, Marcos Benavent, afronta "bien" su inminente ingreso en prisión que hoy le ha comunicado en persona la sección quinta de la Audiencia de València. Benavent ha llegado a las 10.49 horas a la Ciudad de la Justicia, nueve minutos más tarde de la hora a la que estaba citado en la sección quinta. Una citación para comunicarle la firmeza de la primera sentencia del caso Taula, la pieza de Thematica Events, que lo condenó en 2023 a 7 años y diez meses de cárcel por amañar contratos en el Ayuntamiento de València y en Imelsa, además de presentar facturas falsas en beneficio propio.

Marcos Benavent asegura que aún no ha decidido en qué prisión ingresará en los próximo quince días. "No sé nada", ha asegurado en el breve paseíllo a la entrada de la Ciudad de la Justicia. Preguntado por cómo afronta este momento, después de doce años de comparecencias policiales y judiciales desde que comenzó a investigarse el caso Taula en julio de 2014, el yonqui del dinero ha asegurado que "bien, es lo que hay. Hay gente que está peor, hay gente que está muriendose, que tiene una guerra, un terremoto o sufre una riada, o sea que... ¡Adelante!".

Marcos Benavent fue inicialmente el protagonista principal del caso Taula por las grabaciones de las prácticas corruptas que protagonizaba con compañeros del Partido Popular en diferentes momentos de su carrera política, que arrancó en Xàtiva como concejal del entonces alcalde Alfonso Rus. Inicialmente Benavent colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron el caso Taual, aunque después cambió de táctica y de abogado e intentó torpedear la causa que se cimentó sobre las horas de grabación que ayudron a construir el caso Taula-Imelsa.

A la salida Benavent ha asegurado que la sentencia que lo ha condenado a siete años y diez meses de cárcel le parece "increíble.Es el resultado de once años de espera y colaboración total. Es eso que dicen, ¿lawfare? Es increíble".

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Preguntado por la colaboración de Aldama que sí le ha permitido una rebaja menor y esquivar la cárcel, "el pactaría con el fiscal. Él sabrá". Respecto a las piezas que aún quedan por instruirse, una de ellas la principal del caso Taula que afecta a las presuntas mordidas que cobraba como gerente de Imelsa, Marcos Benavent asegura que va "a continuar igual. Estamos esperando [el recurso ante el Supremo] de la pieza de los zombis. No creo que tarde mucho. Y estoy contento de la absolución [en la pieza de los contratos de Cultura del Ayuntamiento de València] porque la misma semana me absolvieron y me condenaron. Bueno, Bien. Adelante. No sé si nos veremos, porque ahora pasaré una temporadita..." Previsiblemente en el Centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent, "sí seguramente, por aquí cerca", ha asegurado antes de despedirse y dar "molts ànims" a los periodistas.