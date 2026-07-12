Las aulas de la Comunitat Valenciana vivirán hasta 2041 una explosión de alumnos de Infantil mientras caerán los de Bachiller

Más alumnos en las aulas de Educación Infantil y menos en las de Secundaria, Bachiller y enseñanzas superiores. Es el futuro que se atisba ya para las aulas valencianas entre 2026 y 2041. Así lo prevé un informe elaborado por la Fundación BBVA y el IVIE a partir de las proyecciones de población publicadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un documento que también refleja que la Comunitat Valenciana es la autonomía en la que menos descenderá la población en edad escolar hasta 2041, solo un 0,1% respecto a la actual.

Son datos especialmente relevantes para planificar arreglos escolares y asignaciones de recursos, porque la demografía puede determinar, o al menos contribuir a ello, las necesidades de gasto educativo en los próximos años. El estudio, que bebe de los datos oficiales del INE, revela que la población en edad escolar, es decir, entre 6 y 24 años, se reducirá en toda España un 13,7% hasta el año 2041.

Un 5% menos de alumnado en 15 años

Eso a nivel estatal. En cuanto a la Comunitat Valenciana, la tasa de descenso de la población de 6 a 24 años, es decir, en edad de estudiar enseñanzas obligatorias y postobligatorias, es de un 5%. Es decir, que se espera una caída de cinco puntos hasta 2041. Puede parecer un porcentaje grande pero es el menor de todas las comunidades autónomas. A bastante distancia se encuentran Islas Baleares (con un 8,6% de caída), la Región de Murcia (un 10% de caída) y la Comunidad de Madrid (un 10,1%).

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Tasa de variación de la población de 6 a 24 años. CC. AA. (2026-2041) (porcentaje)

Estas se encuentran entre las que menos alumnado potencial perderán. Los territorios en los que más está previsto que caiga la población escolar, en cambio, son Ceuta y Melilla, con caídas del 34,5% y 33,4% respectivamente.

En todas las comunidades autónomas se prevé un descenso acumulado de la población de 6 a 24 años en el horizonte 2041, pero el retroceso es mucho más moderado en algunas zonas de mayor "dinamismo demográfico" como la Comunitat Valenciana (-5%). Por el contrario, en otros casos las caídas superan el 20%, como en Cantabria (-22,8%), o Extremadura (-23,1%). Las diferencias regionales son igualmente muy notables si se considera el conjunto de población menor de 25 años, con descensos superiores al 15% en algunas comunidades, mientras en otras como la Comunitat Valenciana apenas hay variación.

Donde el estudio no llega es a las desigualdades subautonómicas. Es decir, que hay diferencias que se dan dentro de cada comunidad (por ejemplo, entre comarcas), fruto de dinámicas demográficas. Sobre todo, por el envejecimiento de la población, pero también por flujos migratorios. Quizá por eso en la Comunitat Valenciana, que recibe mucha migración, cae menos la población escolar que en otras.

Crece Educación Infantil y cae el resto

El estudio también hace una lectura de los datos por ciclos de enseñanza y por comunidades autónomas para esos mismos quince años. La primera estimación es la de la población entre 0 y 24 años y cómo variará en esos tres lustros: en la Comunitat Valenciana, se espera que solo caiga un 0,1%. Es decir, en la práctica se mantendrá prácticamente igual. Tomando esta franja amplia de población como referencia, la Comunitat Valenciana es de nuevo aquella en la que menor caída demográfica se prevé, a mucha distancia de la media de España, donde está previsto que las personas de hasta 24 años decrezcan un 9,1% en ese periodo.

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Desglosado por niveles educativos, destaca el crecimiento previsto del alumnado de Educación Infantil, de entre 0 y 5 años. Esos alumnos crecerán en los próximos quince años en casi todas las comunidades, pero en la Comunitat Valenciana lo harán en un 22,9%, de nuevo crecimiento máximo de toda España, por encima incluso de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la etapa de enseñanza obligatoria, que abarca toda la Primaria y la ESO, hasta los 15 años, sí se prevé un decrecimiento, pero del 5% hasta 2041, la caída mínima de la prevista en todas las comunidades autónomas y diez puntos menor que la media estatal. En cuanto al Bachillerato, su alumnado caerá en un 14,5%, de nuevo el menor descenso de entre todos los territorios.

El informe analiza también la perspectiva de la población de entre 18 y 24 años, es decir, las edades que típicamente corresponden a la educación postobligatoria . En la Comunitat Valenciana, esa franja de población escolar caerá solo en un 2,2%, de nuevo la menor tasa de toda España y 6 puntos menos que la media estatal de decrecimiento de alumnado de estas edades.

Descripción de la variación de la población en secundaria posobligatoria entre 2026 y 2041. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

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La necesidad de reasignar recursos

Más población escolar en Infantil y menos en el resto de etapas en la Comunitat Valenciana y diferencias de hasta 20 puntos en la evolución del alumnado entre las diferentes comunidades. Los datos del informe dejan clara la necesidad de reasignar y redistribuir recursos entre los diferentes sistemas educativos territoriales.

Pero los mismos autores del informe son conscientes de que no es tarea fácil. “La reasignación de recursos educativos (tanto de infraestructuras como de personal docente) no siempre resultará sencilla ya que la posibilidad de transferir aulas y personal docente entre niveles educativos (entre infantil, primaria y secundaria; entre FP y bachillerato o entre universidades y estudios preuniversitarios) es, en general, limitada”, indica el documento. También se podría reasignar los recursos existentes entre comunidades, pero eso también se enfrenta “a dificultades evidentes”. “Tampoco faltarán problemas, aunque sea más factible, para hacer cambios dentro de cada comunidad, desde las comarcas menos dinámicas demográficamente hacia las que lo son más”, resumen.

Eso sí, aunque sea complicado, reclaman que las administraciones educativas “refuercen ya su planificación futura”. Sobre todo, añaden, teniendo en cuenta el margen que ofrece la próxima jubilación de buena parte del personal docente. “Introduce un elemento de flexibilidad potencial en la asignación de recursos que hay que saber aprovechar”, indican. En toda Espala, la edad media de los profesores de las universidades públicas es de 49,5 años en el curso 2023-24, con un 18,7% de ellos con 60 o más años. En el caso de la enseñanza secundaria un 35% supera ya los 50 años. “Esto aumenta el margen para reorientar los recursos humanos que se incorporen hacia los tipos de formación y los territorios donde resulten más necesarios”, consideran desde el IVIE y la Fundación BBVA.