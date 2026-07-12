El PSPV llevará al Supremo los nuevos wasaps de Mazón en la dana dentro de su querella por falso testimonio

Han pasado menos de dos semanas desde que el PSPV anunciara que llevaría al Tribunal Supremo al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por un presunto delito de falso testimonio ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. La querella, formalizada por dos parlamentarios socialistas valencianos, le acusa de haber mentido deliberadamente en varias ocasiones durante su comparecencia de noviembre, fruto de una "clara voluntad de faltar a la verdad para ocultar su pasividad y ausencia de implicación en la gestión de la emergencia". Ahora, los últimos mensajes revelados por la alcaldesa de València, María José Catalá, han servido de munición para apuntalar la querella de los socialistas.

Para los socialistas valencianos, estas comunicaciones constituyen "una prueba de enorme relevancia jurídica que tumba definitivamente la versión que el president de la Generalitat sostuvo bajo juramento en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso". Los 'whatsapps' entre Mazón y Catalá, aportados voluntariamente por la alcaldesa de València a la jueza que investiga la catástrofe, reflejan que el exjefe del Consell y actual diputado del PP en Les Corts auguraba a las 23.20 horas que iba a haber "muchos muertos".

Fue Catalá la que se puso en contacto con él a las 23.13 horas para decirle que estaba en la central de la Policía Local. "Si necesitas algo, dime", le dice la primera edil. Siete minutos después, Mazón le responde desde el Cecopi: "Vale, es horrible. Va a haber muchos muertos". "Lo sé", responde la dirigente municipal. "Decenas seguro ya", insiste Mazón a las 23.27 horas. Unos mensajes que chocarían con la intervención del expresident en la Cámara Baja, donde aseguró que tuvo conocimiento de la existencia fehaciente de los primeros muertos bien entrada la madrugada, a las cinco de la mañana, cuando aseguró que las fuerzas de seguridad confirmaron tal extremo.

Carlos Mazón y María José Catalá / Levante-EMV

"Los nuevos mensajes no solo desmienten el relato político de Carlos Mazón, sino que apuntalan de forma directa la vía penal por falso testimonio", manifiesta la portavoz de Emergencias del PSPV en Les Corts, Alicia Andújar, según la cual los chats "revelan que esa afirmación en el Congreso es radicalmente incompatible con lo que el propio Mazón comunicaba en tiempo real en la noche de la catástrofe": "A las 23.20 horas trasladó a Catalá que iba a haber 'muchos muertos' y apenas siete minutos después, a las 23:27 horas, sentenció: 'Decenas seguro ya'".

"En esa misma franja horaria --añade--, el 'president' escribía al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo: 'Ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más', añadiendo que serían 'decenas seguro'. Ante esto, Feijóo respondió un minuto más tarde instándole a llevar la iniciativa de comunicación. Así pues, la diputada del PSPV considera que Mazón "primero falló en su responsabilidad y después mintió" porque, a juzgar por los mensajes, "Mazón conocía perfectamente la dimensión real de la tragedia mientras ocurría".

Por otro lado, Andújar considera que la actitud del expresident fue de una "frivolidad intolerable" porque, pese a admitir en privado que los muertos se contarían por decenas, su propio chófer declaró que "a la una de la madrugada se fue a dormir". Con la emergencia plenamente activa y los cuerpos de las víctimas aun apareciendo, el 'president' decidió apagar el teléfono e irse a descansar", afeó la socialista, para quien los chats corroboran el "hecho nuclear" de la querella de los socialistas porque "Mazón era plenamente consciente de la pérdida de vidas humanas horas antes de lo que declaró bajo la obligación legal de decir la verdad en sede parlamentaria".

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Exige responsabilidades a Llorca

Por todo ello, en un comunicado, han criticado la "estrategia de encubrimiento del Partido Popular" y apuntan directamente al actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al considerar "intolerable que el PP siga protegiendo y blindando a Mazón". Consideran al actual jefe del Consell como "el urdidor de una estrategia jurídica y política para mantener aforado a Mazón con el único objetivo de evitar que tenga que sentarse en el banquillo y comparecer ante el juzgado ordinario como cualquier otro ciudadano".