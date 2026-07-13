Tribunales
La jueza de la dana eleva a 231 el número de víctimas de la tragedia en Valencia
La magistrada suma al recuento a un hombre de avanzada edad que falleció a causa de un infarto agudo de miocardio en su domicilio de Benetússer en la noche del mismo día de la barrancada.
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado este lunes un auto en el que eleva a 231 el número oficial de víctimas mortales causada por la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024. La última víctima reconocida por la autoridad judicial es un hombre de avanzada edad que falleció a causa de un infarto agudo de miocardio en su domicilio de Benetússer en la noche del mismo día de la barrancada.
La instructora ha dictado esta resolución después de que el Ministerio Fiscal emitiera un informe en el que consideraba procedente la inclusión de este fallecimiento en la investigación. Según recoge el auto, el informe médico forense señalaba que no podía establecer un nexo de causalidad entre el fallecimiento y las circunstancias sufridas por este hombre el 29 de octubre de 2024, aunque sí podría considerarse como “una concausa contemporánea al episodio de estrés agudo sufrido”.
“Las circunstancias estresantes de tal magnitud como lo sucedido en la Dana, que partían de un estado patológico previo, derivaron en el fallecimiento”, señala la magistrada, “por un infarto agudo de miocardio el 29 de octubre de 2024, ante la situación que estaba viviendo y que estaba viendo desde su domicilio”. La instructora deja por tanto sin efecto el sobreseimiento acordado previamente en otras diligencias previas relativas a esta defunción para unirlas a la causa en la que se investigan presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.
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Fuente: Levante - EMV
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