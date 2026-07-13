Las visitas al médico de los turistas cuestan 166,5 millones y crecen un 10 % en un solo año en la Comunitat Valenciana

Cuando uno viaja de vacaciones, puede tener que acudir por obligación al médico porque sufre una indisposición, una caída con lesión o alguna urgencia sanitaria indemorable, es decir, no puede esperar hasta volver a su lugar de origen. Le puede ocurrir a cualquier valenciano cuando viaja al exterior, sea a otro país o a otra autonomía; pero también a los 12,4 millones de turistas internacionales que eligieron la Comunitat Valenciana como lugar de destino en 2025 o a los cinco millones de españoles, provenientes de otras autonomías, que también lo hicieron.

La factura sanitaria del turismo asciende a 166,5 millones de euros aproximadamente, el coste estimado para atender a casi un millón de turistas; concretamente a 952.196. Es el dato que se extrae del último dato oficial de la Conselleria de Sanidad, incluido en la Memoria de Gestión del año 2024; hasta enero no se publicará la de 2025. El turismo nacional acumula tres de cada cuatro euros de gasto con un total de 122,9 millones; los restantes 43,6 millones se destinan a asistir a los pacientes con la tarjeta sanitaria europea. Por lo que respecta al número total de episodios, ocho de cada 10 -el 81,94 % del total o 780.285- son de desplazados temporales provenientes de otras comunidades autónomas; mientras que el 18,06 % restante, 171.911, tienen origen europeo. "Estas cifras sitúan a la Comunitat Valenciana a la cabeza de los sistemas regionales de salud en lo que respecta a la facturación de la asistencia primaria a personas desplazadas entre comunidades", especifica la propia Conselleria en este mismo documento.

Las cifras muestran un crecimiento del coste sanitario de un 10 % en un solo año. En 2024 el montante ascendió a 150 millones de euros -son 16,5 menos que un año después- con un total de 939.031 consultas, solo un 1,4 % más. Esto refleja que con casi las mismas consultas la factura ha crecido muy por encima, bien por la actualización del coste de los procedimientos, bien porque algunos de ellos fueran más complejos y, por tanto, más costosos.

Todos estos pacientes pueden acudir al médico sin coste alguno por los convenios y acuerdos que la Generalitat Valenciana tiene con el Ejecutivo y este, a su vez, con la Unión Europea. Y lo mismo ocurre con los valencianos y valencianas que hagan turismo nacional o europeo. Eso no quiere decir que acudir al médico no tenga coste alguno; no lo tiene para el paciente, pero sí para la Administración responsable, en este caso para la Generalitat Valenciana. No ocurre lo mismo con turistas extracomunitarios, quienes sí que han de abonar su factura con el médico. En 2024, fueron 27.073 y tuvieron que costear 8,6 millones.

De hecho, fuentes de la Generalitat Valenciana recuerdan que han reclamado de forma reiterada al Fondo de Garantía Asistencial y Fondo de Cohesión Sanitaria, el cual depende del Gobierno de España, los 1.040 millones pendientes de ingresar por la asistencia sanitaria a los turistas. Son el 11 % del presupuesto anual de la Conselleria de Sanidad si se toman en cuenta las cuentas para este 2026. Con los 166,5 millones gastados en 2024, el departamento de Marciano Gómez podría asumir el coste de implantar las 35 horas o pagar la ejecución de las dos primeras fases de ampliación del hospital Clínico de València que, con 154 millones, ha permitido construir un nuevo edificio de consultas externas y otro de hospitalización, con 168 habitaciones. Este último está ultimando su puesta a punto para abrir sus puertas en noviembre, como explicó el conseller en su visita a las obras esta semana. Sin embargo, estas fuentes insisten en señalar a la financiación autonómica como "principal agravio" y que deja a la Comunitat Valenciana como una de las peor financiadas de España.

Procedimientos y nacionalidades

La mayoría de las consultas a los turistas se concentran en Atención Primaria, con un total de 579.561 procedimientos. Son el 60 % del total, pero, en cambio, solo suponen el 29,4 % del gasto o 49,1 millones. Por su parte, la asistencia especializada -las hospitalizaciones o las urgencias- acumula el 70,1 % del gasto con una factura de 73,7 millones, repartidos entre 200.742 episodios. Es lógico porque es mucho más barata la consulta con el médico de familia, cuyo coste es de 63 euros según la ley de tasas, que acceder a Urgencias -cuesta 240 euros solo por cruzar la puerta, o los 341 euros que cuesta pasar una noche en el hospital. Cabe recordar que el plan de verano de Sanidad, dotado con 85 millones, ha lanzado 9.000 contratos para abrir 25 consultorios auxiliares y reforzar 74 centros de salud en zonas turísticas, aunque no impedirá que se cierren 600 camas hospitalarias en agosto o los quirófanos de varios centros.

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En cuanto a la procedencia de los turistas atendidos por la sanidad valenciana, destacan dos procedencias. En el ámbito nacional, los madrileños si hablamos de Atención Primaria. Fueron 175.313 en 2025, tres de cada 10, con un coste de 8,09 millones. Le siguieron los manchegos (72.314 y 3,3 millones), los catalanes (53.556 y 2,5 millones) y los andaluces (48.565 y 2,2 millones). En el internacional, son los franceses quienes más pasan por el médico, 36.237, el 21,1 % del total. Gastaron 7,9 millones de euros, casi tanto como los madrileños, pese a que estos últimos les quintuplicaron en número. Completan el podio los ingleses -fueron 23,647 y su factura ascendió a 7,6 millones- y los alemanes (22,677 y 5,8 millones).