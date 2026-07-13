Así es el voto valenciano en el exterior: europeo, más de izquierdas y sin escaño

Mientras el 27 de mayo de 2007 Francisco Camps celebraba haber logrado más del 50 % de los votos en las elecciones autonómicas y ampliar una mayoría absolutísima en las Corts, había urnas donde el PSPV celebraba casi poder duplicar las papeletas del PPCV. No era ni en Morella, ni en Burjassot, ni en Torrent, habituales feudos de los socialistas, en los que o bien ganaban de manera exigua o bien conocían por primera vez la derrota, sino en lugares más remotos, fuera del territorio valenciano, pero cuyos votos sí se incluían en el futuro de la autonomía como París, Bruselas, Zúrich o Buenos Aires.

El voto exterior, el llamado voto CERA, procedente del Censo Electoral de Residentes Ausentes ha vuelto al debate público en las últimas semanas. Con un nuevo ciclo electoral a la vista, ha sido el efecto colateral de la conocida 'ley de nietos' que permite la nacionalización dos generaciones después de emigrados de la guerra civil o la dictadura el que ha zarandeado el sufragio de aquellos que están empadronados en el extranjero, con acusaciones de la extrema derecha calificando la medida de "pucherazo", críticas que van al contrario de los años en los que se ha reclamado la eliminación del "voto rogado" que precisamente dificultaba la participación.

Porque ese ha sido hasta ahora el problema del voto exterior: su dificultad para ejercerlo. De hecho, en el análisis histórico de los resultados de las urnas puestas en embajadas y consulados para depositar las papeletas a las Corts en los últimos 20 años, los datos contradicen algunas de las intoxicaciones con las que se intenta desprestigiar este derecho de los valencianos en el exterior o incluso llevarlo más allá y vincular las nacionalizaciones a intentos de alterar los censos.

Recuento de los votos que llegan desde el exterior en sobres. / Raquel Manzanares / EFE

Con ello, estos votos nunca han superado el 20 % de participación, nunca han supuesto más de un 0,4 % respecto al total de emitidos, nunca han variado ni un solo escaño y lejos de la idea de relacionarlo con el apoyo desde países de América Latina por descendientes de exiliados o reemigrados, la mayoría de los votos (cerca el 80 %) proceden de Europa, de esas ciudades que han sido oportunidad laboral ante la gran recesión a partir de 2008. Si bien, sí hay una cuestión cierta: es un electorado mucho más proclive para la izquierda, que incluso mejora sus resultados.

Yendo a los datos de las últimas seis citas electorales facilitados por el servicio Argos de la Generalitat Valenciana, el PSPV ha ganado cuatro de estas (2023, 2011, 2007 y 2003); Podem, una (2015) y Compromís, otra (2019) sin que, paradójicamente, ninguna de sus candidaturas resultara la más apoyada en las urnas en territorio valenciano en ningún caso. No obstante, estos triunfos simbólicos han tenido como máximo cosechar 6.066 papeletas, cifra que alcanzaron los socialistas en 2007 frente al PP de la segunda mayoría absoluta de Camps que en el exterior quedó segundo con 3.932 votos.

Estas elecciones fueron las de mayor participación, con 11.394 valencianos votando en el exterior sobre un censo de 54.766, un 20 %. Superó en 2.100 votos a los que votaron en 2003. A partir de entonces, los electores de valencianos fuera de España cayeron tras el cambio legal que obligaba al llamado voto rogado que complicaba el trámite. En 2011 votaron 2.970 valencianos fuera, en 2015 fueron 3.914 y en 2019 fueron 8.413. Y eso que el censo de los valencianos en el extranjero no dejó de subir empujado no por nacionalizaciones sino por las consecuencias de la crisis económica que tenía precisamente entre sus problemas que la gente se marcha: 64.785 había registrados en 2011, 87.997 en 2015 y 109.153 en 2019.

Caída del PP, subida de Unides Podem

Con el fin del voto rogado antes de las elecciones de 2023, subió la participación a 10.087 votantes, sí, pero el porcentaje fue bajo, del 8 % sobre un censo de 125.707 personas. En estos últimos comicios, los del cambio del Botànic a PP y Vox, el partido más votado en el exterior fue el PSPV pese a obtener 0,5 puntos menos de apoyo que en los colegios electorales de la Comunitat Valenciana (27,8 frente a 28,3 %), seguido por los populares, con un 23,3 %, 12 puntos menos; Compromís, con tres puntos más en el exterior; Vox, casi con el mismo porcentaje de voto y Unides Podem, que sí tuvo 5 puntos más de respaldo en las urnas del exterior.

Imagen de archivo de las votaciones en las elecciones de mayo de 2023. / Germán Caballero

O lo que es lo mismo: si solo hubieran contado las urnas del exterior, seguiría el Botànic. Claro que el triunfo de los socialistas fue con 2.672 votos en global y que supuso una suma de papeletas equiparable a la que tuvo en Altea, Benicarló y l'Alcúdia. Con estas, apenas le recortó 400 votos al PP respecto al resultado global. Con una particularidad que reduce su impacto: esos 2.672 votos se han de distribuir entre las tres circunscripciones a la que corresponde cada votante, menguando aún más su valor y su efecto para poder cambiar algún escaño, algo que no ocurrió.

Estos más de 2.600 votos que le llegaron al PSPV desde el exterior, o los 2.200 para el PP, o los casi 1.700 de Compromís o los cerca de 1.200 de Vox volaron en su mayoría desde Europa. En concreto, según la resolución de la Junta Electoral publicada en el DOGV, 7.990 de las 10.087 papeletas procedían del Viejo Continente, un 79 %. Francia (2.202), Alemania (1.664), Reino Unido (1.039) y Suiza (868) encabezan el top-4 reuniendo más de la mitad de votos y en el quinto puesto ya aparece el primer no europeo, Argentina, desde donde aterrizaron 773 papeletas, casi la mitad de las papeletas llegadas desde el otro lado del Atlántico desde donde también destacó la aportación de EEUU (422), Colombia (114) y México (91).

Noticias relacionadas

Con todo, si alguien quiere ver en el exterior un posible caladero de votos puede ir a París, la ciudad desde la que más papeletas se enviaron en mayo de 2023. Claro que si la capital francesa bien vale una misa, en este caso, su impacto fue como el Bicorp, Gaibiel o L'Orxa. Quién le diría a estas tres localidades que podrían compararse en influencia con la ciudad de la Ilustración, la moda o el amor. Ya lo dijo Julio Anguita: "Queredme menos y votadme más". Y de París, en el cariño político de los votos valencianos está en torno a los mil. Como Bicorp, Gaibiel o L'Orxa, aunque se intente hablar de pucherazo.