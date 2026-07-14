Manifestaciones, protestas en fiestas locales y acciones el día 11 de cada mes: la huelga educativa mira al inicio de curso

Manifestaciones, claro, pero también más acciones. Con la suspensión de la huelga indefinida el pasado 11 de junio, los sindicatos prometieron un inicio de curso caliente, repleto de acciones reivindicativas y “creativas”. Una promesa que se va concretando. En pleno julio, el Consell Nacional del Stepv, el sindicato mayoritario, se ha reunido para hacer balance del curso y preparar el inicio del siguiente. Entre otras cosas, de la reunión ha salido un calendario de movilizaciones para el curso 2026-2027.

Sobre algunas de ellas no se ha ofrecido mucho detalle, quizá para salvaguardar el factor sorpresa. Pero sí se han listado algunas posibles líneas de acción, como manifestaciones en septiembre, llevar la reivindicación a las fiestas locales en pleno verano y acciones de protesta el día 11 de cada mes, en recuerdo del 11 de mayo, día de inicio del paro indefinido.

El Consell Nacional de Stepv se ha reunido en Polinyà del Xúquer para hacer balance del curso en varias materias - salud laboral, universidades, mujeres, enseñanza privada y enseñanza pública - pero con la huelga y las decisiones sobre futuras acciones muy presentes.

De hecho, antes del Consell Nacional, el sindicato había convocado asambleas intercomarcales para recoger propuestas de continuidad de las movilizaciones, tanto durante el verano como a partir del mes de septiembre. El dibujo de inicio de curso que surge de ese listado de propuestas es el de una estrategia “progresiva, territorializada y sostenida, combinando movilización, denuncia pública, pedagogía con las familias y presión institucional”, resumen.

Bienvenidas reivindicativas a docentes y alumnos en los centros

La idea de fondo es mantener la movilización viva desde la vuelta a las aulas. En concreto, el 1 de septiembre se propone organizar una bienvenida al profesorado que se incorpora por primera vez al centro, con carteles de bienvenida, información sobre las movilizaciones y sus objetivos e invitaciones a participar en la asamblea del centro si la hay. Eso para cuando se incorporan los profesores, pero el foco también se pone en el alumnado y sus familias. Uno de los éxitos de la huelga indefinida de finales del curso pasado es que los docentes consiguieron mantener el apoyo de las asociaciones de familias durante todo el proceso, a pesar de que la huelga ponía en jaque el fin de curso.

Así que, para el inicio oficial del siguiente, el 9 de septiembre, se propone que la huelga y sus reivindicaciones se cuele en la bienvenida al alumnado y a las familias con carteles de bienvenida e información sobre la movilización y lo que persigue.

Manifestaciones y concentraciones cada día 11

Eso, en las aulas, pero la protesta seguirá también, en paralelo, en las calles. En concreto, se convocará una manifestación el sábado 12 de septiembre en Alicante, València y Castellón, para marcar el primer fin de semana tras el regreso a los colegios e institutos.

Pero la fecha que se tendrá presente cada mes será el día 11, el día en que, en mayo, se inició el paro indefinido. El Consell Nacional del Stepv ha propuesto que, cada día 11 de cada mes se convoquen concentraciones, manifestaciones o una jornada de huelga si así se acuerda asambleariamente.

Una manifestación de profesorado en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

En general, se ha propuesto que el modelo a seguir para el paro a partir de septiembre sea más parecido al de Cataluña de huelgas por comarcas o intercomarcales. No se han dado detalles sobre el calendario de verano para visibilizar que el conflicto continúa incluso durante las vacaciones, pero sí se ha propuesto aprovechar las fiestas locales para visibilizar el conflicto. También en el espacio público, se proponen acciones vinculadas a la Vuelta ciclista, rutas senderistas, una marcha a València desde diversos municipios, la vinculación con las mareas verdes o la convocatoria de marchas en bicicleta.

También se habla de “participación en los actos públicos” del Consell, es decir, una serie de acciones de protesta como las que ya han perseguido a algunos responsables del gobierno valenciano, como el president Juanfran Pérez Llorca o como la consellera de Educación, Carmen Ortí, a diferentes actos de agenda, donde se han presentado docentes con camisetas reivindicativas y pancartas en varias ocasiones.

“Bombardeo” de quejas y reivindicación en las notas

En cuanto a lo interno, se propone el “cumplimiento estricto del horario semanal”, así como un “bombardeo de quejas” al correo de la Conselleria de Educación sobre el estado de los centros y las plantillas.

También se prevé buscar fórmulas para no acoger en los centros alumnado en prácticas de universidades privadas, como una forma de priorizar el sistema público. Además, el Consell Nacional del Stepv ha recogido una propuesta para usar las calificaciones y memorias de final de curso para introducir comentarios en apoyo a la huelga y reivindicaciones, algo que ya se ha hecho al final de este curso en varios centros de la Comunitat Valenciana.

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La relación con las instituciones es clave, según las propuestas, para visibilizar el conflicto. Por eso, se enumeran como posibles medidas la búsqueda de un compromiso formal de los partidos de la oposición para aplicar las medidas pendientes si gobiernan, o la petición del apoyo a la huelga por parte de los ayuntamientos a través de mociones.