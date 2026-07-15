El Consell remite por correo las distinciones del 9 d’Octubre y da carpetazo al acto aplazado en plena crisis de Mazón

El 9 d’Octubre del año pasado no era una celebración más para los valencianos. Tras el brutal golpe de la dana del 29 de octubre previo, en la que murieron 230 personas y que provocó una destrucción sin precedentes, los actos institucionales por el día de la Comunitat Valenciana se presentaban como una oportunidad para recordar a las víctimas y homenajear a toda una sociedad que, un año después, continuaba conmocionada por la tragedia. Sin embargo, esos actos comportaban también un claro riesgo reputacional para el entonces president Carlos Mazón, muy cuestionado por la gestión de la emergencia y que veía como repuntaba la crispación contra él a las puertas del aniversario.

Tras valorar el traslado de las celebraciones institucionales del Palau de la Generalitat, donde tienen lugar históricamente, aduciendo cuestiones de aforo, el Consell de Mazón terminó suspendiendo el acto a ultimísima hora, ya con los premios fallados, por una alerta naranja por lluvia. El gobierno valenciano hablaba de aplazamiento y aseguró que la entrega de las distinciones tendría lugar “próximamente”. Mazón presentó su dimisión menos de un mes después, pero el nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca mantuvo abierta la puerta a recuperar ese acto oficial.

El expresident Carlos Mazón en la procesión cívica del 9 d'Octubre de 2024, antes de la dana. / Rober Solsona / Europa Press

Una puerta que ahora parece cerrarse de golpe y de forma definitiva. Según ha podido saber Levante-EMV, la Generalitat ha remitido por correo, nueve meses después, los galardones a las personas y entidades premiadas, que no habían llegado a recibir el distintivo debido a esa suspensión. Junto a la medalla se adjunta una carta firmada por Pérez Llorca en la que da a entender que la celebración no se recuperará, pese a que el Consell ha evitado confirmarlo en todo este tiempo, en el que ha presumido de “celebrarlo con júbilo todos los años”.

La carta de Llorca a los premiados

“La respuesta ejemplar, solidaria y fraternal de toda España que recibió la provincia de Valencia tras sufrir la dana del 29 de octubre de 2024 dejó una huella imborrable de profundo agradecimiento entre todos los valencianos (…) Su ayuda llegó cuando más la necesitábamos. Los valencianos no lo olvidaremos”, señala la misiva, que más adelante da a entender esa cancelación definitiva.

“No obstante, la distinción que le correspondía recibir en el acto institucional del 9 d’Octubre de 2025 no le pudo ser entregada en dicha fecha debido a una nueva alerta meteorológica que obligó a suspender la ceremonia. Por ello, le remito adjunta la distinción de la Generalitat en reconocimiento a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas, símbolo del más sincero y profundo agradecimiento del pueblo valenciano por su ayuda y entrega. Reciba junto con este reconocimiento la expresión de nuestra más profunda gratitud y afecto”, remata el texto firmado por el president.

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, presenta la campaña institucional con motivo del 9 d'Octubre, en el Palau de la Generalitat, a 1 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La campaña con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, tiene como objetivo celebrar y poner en valor la identidad, la historia y los valores compartidos de la sociedad valenciana en la festividad más importante de la autonomía. 01 OCTUBRE 2025;MAZÓN;9 DE OCTUBRE;CAMPAÑA Rober Solsona / Europa Press 01/10/2025. CARLOS MAZÓN;Rober Solsona / Rober Solsona / Europa Press

El listado de galardones tenía la dana como eje vertebrador y más reconocimientos que nunca, lo que llevó a la Generalitat a cambiar el formato. La Alta Distinción se entregó a las Comunidades Autónomas, en genérico, si bien se esperaba que fuera recogida por el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP). También se concedieron distinciones a equipos de emergencias, a organizaciones no gubernamentales y entidades del tercer sector, a organismos empresariales, institutos de medicina legal o incluso a la “comunidad religiosa en toda su pluralidad”. Todo en abstracto y sin ningún reconocimiento a las víctimas mortales ni a sus familiares, muy críticas con Mazón y cuya rabia acabó terminando con la resistencia del expresident pocos días después.

Ni 25 d’Abril ni 9 d’Octubre

Esta cancelación definitiva del 9 d’Octubre por la vía de los hechos se suma a la del 25 d’Abril, día de las Corts en el que se recuerda la ‘desfeta’ de Almansa que acabó con el primer autogobierno de los valencianos hace más de tres siglos. Vox vetó este año los festejos en el parlamento autonómico que preside gracias al pacto con el PP, que ha acatado esos deseos de su socio en las Corts y también en la Generalitat.

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Aunque no gobiernan en coalición, el Consell se negó a programar ningún acto para llenar ese vacío y, curiosamente, se aferró al 9 d’Octubre ahora apuntillado para justificar la decisión. “Sinceramente, nosotros somos el gobierno de todos los valencianos y el día de todos los valencianos es el 9 d’Octubre, que lo celebramos con júbilo todos los años. El hecho de que las Corts celebren un día o no, yo respeto lo que las Corts decidan”, se limitó a señalar Miguel Barrachina, portavoz del Ejecutivo de Pérez Llorca.