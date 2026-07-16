Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sede de la Cámara51 gradosVenus alicantinaPadre Juan RelleuMicro abierto VoxEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Hay menos banderas de España en los balcones: Cae hasta un 40% su venta en los bazares

La Federación de Asociaciones Chinas de la Comunitat Valenciana señala que la venta de productos de la selección española ha disminuido alrededor del 40% durante este Mundial

Cae la venta de banderas de España un 40%

Cae la venta de banderas de España un 40% / L-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alfredo Castelló

Cada dos años, ya sea por la celebración de un Mundial o de una Eurocopa, es habitual ver los balcones de las viviendas de cualquier municipio de la Comunidad Valenciana adornadas con la bandera de España, como símbolo de apoyo a la selección. Las hay de todos los tipos y tamaños: con el toro, con el escudo del estado o simplemente con los coleres rojos y amarillos.

El fenómeno de colgar banderas españolas en balcones no es nuevo pero tampoco relativamente viejo. La idea surgió de la manera más espontánea durante la etapa dorada (la priemera) del la selección. Concretamente fue a partir de 2008, con la Eurocopa (la segunda) conquistada por el combinado de Luis Aragonés, cuando la ciudadanía se animó a colgar la enseña en los balcones. Una iniciativa que se consolidó dos años después en el Mundial de Sudáfrica, en el que se ganó la primera estrella. En 2012, con la tercera Eurocopa la tendencia se mantuvo al alza.

Los fiascos entre 2014 y 2024

Con los fiascos de 2014, 2016, 2018 y 2022, la presencia de banderas disminuyó, o al menos duró menos tiempo ondeando en las viviendas particulares debido a la pronta eliminación de la selección Española. La cuarta Europa devolvió con el furor por las enseñas, situación que se ha repetido en este Mundial, aunque la sensación visual es que "no hay tantas como otros años", afirmaba un vecino de València.

Bandera de España ondeando este miércoles en un municipio del área metropolitana

Bandera de España ondeando este miércoles en un municipio del área metropolitana / L-EMV

De hecho, desde la Federación de Asociaciones Chinas de la Comunidad Valenciana admiten el descenso en la venta de productos relacionados con España con motivo del Mundial de entorno al 40%. Se trata, principalmente, del merchandising propio de una cita en la que la selección es la clara protagonista: bandera, bufanda y camiseta, no oficial claro está.

Las mismas fuentes atribuyen el descenso de productos del mundial a la realidad global que sufren los bazares, que han visto como ha disminuido su venta en un porcentaje muy similar al merchandising de la Roja.

Noticias relacionadas

En este sentido, desde la citada Federación aseguran que han apostado por la innovación con otro tipo de productos sobre la selección más allá de la bandera o la bufanda, como los pintacaras, que afirman ha funcionado entre la clientela.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Un joven de Elda deja atrás su vida en Alicante para montar un bar en un pueblo de Cuenca de poco más de veinte habitantes
  3. Un terremoto despierta a Torrevieja: el temblor se deja sentir a primera hora en la laguna salada
  4. Un vuelo de Ryanair que partió de Manchester con destino Alicante se desvía a París por una emergencia
  5. Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado': el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes
  6. Vuelve la alerta roja a Alicante: Sanidad pone hoy en riesgo alto a 23 municipios de la provincia
  7. La Justicia obliga al Ayuntamiento de Alicante a pagar más de 744.000 euros en intereses tras un aluvión de sentencias por el retraso en el pago de facturas
  8. Desalojan a unas 50 familias 'estafadas' de un hotel 'fantasma' de La Mata en Torrevieja : 'No somos okupas, somos víctimas de fraude

¿Por qué hay menos banderas de España en los balcones?

¿Por qué hay menos banderas de España en los balcones?

Una nueva concentración por la dana pedirá prisión para Mazón con un velatorio simbólico

Una nueva concentración por la dana pedirá prisión para Mazón con un velatorio simbólico

El PP fija su primera (y única) línea roja a Vox y rechaza el recorte de 1 millón de euros a la AVL

El PP fija su primera (y única) línea roja a Vox y rechaza el recorte de 1 millón de euros a la AVL

¿Qué son los reventones térmicos y por qué han activado las alertas en la Comunidad Valenciana?

¿Qué son los reventones térmicos y por qué han activado las alertas en la Comunidad Valenciana?

Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer

Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer

El Corredor Mediterráneo "colapsará" si la doble vía de Murcia con Alicante y Almería no está ejecutada en 2035

El Corredor Mediterráneo "colapsará" si la doble vía de Murcia con Alicante y Almería no está ejecutada en 2035

Educación aumenta la ratio para alumnos con discapacidad en plena negociación para reducirla

Educación aumenta la ratio para alumnos con discapacidad en plena negociación para reducirla

Sanidad privatiza la logopedia en Primaria por 20 millones para atender a 3.700 pacientes

Sanidad privatiza la logopedia en Primaria por 20 millones para atender a 3.700 pacientes
Tracking Pixel Contents